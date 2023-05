Marcelo Tinelli habló de los trastornos alimenticios de su hija Candelaria: “Fue muy valiente al asumirlo públicamente”

Marcelo Tinelli se refirio a la salud de su hija Candelaria (Video: "Intrusos", América)

Marcelo Tinelli habló de la salud de su hija Candelaria, quien la semana pasada contó a través de sus redes sociales que tuvo una recaída en la bulimia. “Es un tema que por supuesto atraviesa a nuestra familia hace mucho tiempo, muchos años, y es un tema que lo viene llevando muy bien Cande”, dijo el conductor en un móvil en vivo por Intrusos. “Yo la amo con locura y siempre he estado cerca, desde muy chiquita, en todos los problemas que ha tenido. Ha tenido momentos mejores, peores, es algo que va y viene muchas veces”, agregó sobre su segunda hija, fruto de su relación con Soledad Aquino, con quien también tuvo a Micaela, la mayor.

Por su parte, se refirió al posteo que la influencer realizó en su cuenta de Instagram, en el que respondió a algunas críticas que recibió de su aspecto físico y contó la situación por la que estaba atravesando. “Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se ríen. Se burlan. ¿Me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia constantemente y voy al psiquiatra hace muchos años. Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia. Estoy pasando un momento choto, por eso estoy así”, había escrito en la red social en la que tiene cuatro millones y medio de seguidores.

“Me parece que fue muy valiente de parte de ella asumirlo públicamente porque ayuda a un montón de gente que también muchas veces se siente discriminada o atacada”, consideró Marcelo Tinelli e hizo énfasis en los comentarios pueden llegar a afectar a otros. “Muchas veces para algunas personas pueden molestar, joder, herir y lastimar mucho a una persona, sobre todo a personas que van llevan un tema tan difícil como es la anorexia, la bulimia”.

Marcelo Tinelli y su hija Candelaria

“Es importante también respetar al otro como es, de esa manera. Cada uno tiene su forma de ser y me parece que hoy estamos en un momento en donde lo más importante es respetar. Por ahí en otro momento le hubiera dicho ‘no te expongas’. Me parece que lo hizo muy bien”, agregó sobre la publicación de la artista plástica que actualmente está de viaje, según contó el conductor, y a quien definió como “una compañera total”. Por caso, reveló que cuando desembarcó en América prometió estar a su lado: “Yo quiero estar, quiero colaborar”, le dijo Cande a su padre.

Por su parte, Marcelo aseguró que su hija una edad (32 años) en la que no le consulta sobre los posteos que realiza en sus redes sociales. E hizo una salvedad sobre el resto de sus hijos: las mencionadas Micaela y Candelaria, Francisco y Juana -de su relación con Paula Robles-, y Lorenzo -de su última pareja con Guillermina Valdes-.

“Yo la apoyo en todo lo que le haga bien a ella”, dijo sobre Cande y continuó: “Yo soy un papá muy presente de todos mis hijos. A mi me cuesta esto de la edad, de que a partir de cierta edad par mi ya están fuera de mi órbita. Por ahí es lo que me pasó a mí por no haber tenido a mis padres tan presentes”. El conductor contó que su papa falleció cuando él tenía 10 años y su madre, después de los 30, pero que sus enfermedades (primero depresión y luego esquizofrenia) no le permitieron compartir demasiado. En tanto, destacó el rol de su tía Mirta a quien considera que fue como una mamá: “Y la amo profundamente”. “El estar presente con mis hijos para mí es algo clave y fundamental. No me preocupa si tienen 34 años”, concluyó Marcelo Tinelli.

El posteo de Cande Tinelli

