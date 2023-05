Los días de Jorge Rial durante su internación en Colombia: la gratitud a los médicos y la tierna foto con Morena

Jorge Rial y su hija Morena

Jorge Rial sufrió una descompensación cardíaca durante sus vacaciones en Colombia y debió ser hospitalizado. El conductor de Argenzuela tiene 61 años y ya tuvo algunos problemas coronarios en el pasado, por los que debieron colocarle dos stents. Desde el sábado está internado en la Clínica del Country, en la localidad de Chapinero de Bogotá. Lo acompañan sus hijas, Morena y Rocío.

Día tras día, el periodista está mejorando y ya retomó el uso de sus redes sociales. Este jueves, compartió una foto de un vaso con café desde la habitación de la clínica. “Me pegué mi primera ducha y me trajeron un tinto (café, no piensen otra cosa)”, aseguró en tono humorístico en una historia de Instagram.

Además, Rial habló de su estado de salud y realizó algunos agradecimientos a quienes lo están cuidando mientras transita la internación en Bogotá. “Todo evoluciona muy bien. Gracias al amor y profesionalismo de los trabajadores de la Clínica del Country”, manifestó, muy contento.

El posteo de Jorge Rial desde la clínica en Bogotá

Su hija Morena también compartió en sus redes una tierna imagen desde el centro médico. “Papá, te amo”, escribió la joven al publicar una foto de su mano aferrada a la del conductor. Durante la internación es ella quien se encarga de hablar con los medios sobre la evolución de Rial, así como Guillermo Capuya, el doctor que también viajó a Colombia para acompañarlo en este momento tan díficil.

Morena y Jorge Rial

Un día antes, Jorge publicó una fotografía del equipo médico que lo atendió en Colombia, con su médico Capuya a la cabeza, en modo de agradecimiento por el trato recibido. Y compartió un emotivo texto con las palabras urgentes y a flor de piel, a poco más de tres días de su internación.

“Gracias a todos estos profesionales de la salud colombiana hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme. Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida”, señaló el periodista. Y puso énfasis en el trato personal, además del profesional: “Pero sobre todo agradezco la sensibilidad de cada uno. Fueron cariñosos, amables y muy humanos”, aseguró.

En su cuenta de Instagram, el conductor de Argenzuela agradeció a los profesionales de la Clínica del Country, la entidad de la ciudad de Bogotá donde lo atendieron. Y a la doctora Carolina Guarín Villabón, que estuvo en todos los detalles”, puntualizó. “Después les voy a contar de Omar, mi ángel de la guarda que no me dejo ir. En este momento solo escribo en medio de un torbellino de emociones para recordar todos los nombres. Pero cada uno tiene un lugar en mi corazón”, continuó.

Luego de su regreso a la Argentina, Capuya habló del regreso del periodista a la Argentina. Aclaró que si bien en un momento se analizó la posibilidad de que sea en un avión comercial, confirmó que consideraron con los profesionales a cargo que lo mejor es que sea en un avión sanitario. “Para la seguridad del paciente y para tranquilidad nuestra”, enfatizó el médico, y dio precisiones sobre la fecha. estimada de vuelta. “Consensuamos con los médicos la posibilidad de que retorne el día sábado, o domingo. Podría hacerlo ahora también, pero no hay apuro, no hay que apurar esto y traerlo en buenas condiciones”. Finalmente, agregó que en Buenos Aires permanecerá “uno o dos días en un sanatorio para ajustar la medicación” y que luego recibirá el alta y podrá volver a su casa.

