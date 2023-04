Un video inédito y la imagen del estudio vacío: el homenaje y el desconsuelo de los compañeros de Guillermo Calabrese

Canal 9 recordó a Guillermo Calabrese por su muerte

Guillermo Calabrese, el recordado chef que fuera la cara más destacada de Cocineros Argentinos durante varios años en la TV Pública, falleció la madrugada de este viernes 21 de abril debido a una muerte súbita, según confirmó el director del Hospital Fernández en diálogo con Canal 9, emisora donde actualmente se encontraba al frente de Qué Mañana!

Cada día, el programa comenzaba a las 10 de la mañana, justo al término del noticiero. Y ese fue el lugar elegido por todos los que acompañaban al cocinero para rendirle homenaje, y recordarlo con anécdotas y los más destacados momentos. Así, por caso, quienes por ese estudio pasaron la mañana de este viernes fueron Daniel Gómez Rinaldi y Maia Chacra.

“Todos los viernes llegábamos a las 6 de la mañana para dejar grabados algunos programas para mayo porque (Calabrese) tenía previsto un viaje”, explicó Gómez Rinaldi. “Se iba a tomar unos días con la hija, quien para el cumpleaños le había regalado un viaje”. Estaba previsto para dentro de unos días, con destino a Montecarlo, ya que él es fanático de las carreras de autos, y allí se disputa una de las carreras del calendario de la Fórmula 1. “Estaba con muchas expectativas para irse”, expresó el periodista, visiblemente conmocionado.

Debido a las largas jornadas de grabación de los viernes, los jueves el cocinero se quedaba a dormir en la casa de la hija en Palermo, para estar cerca del estudio de grabación, ya que a las 7.30 se encendían las cámaras y dejaba preparados los programas para el momento de su ausencia. Luego, salía el clásico en vivo de las 10 de la mañana.

“Quiero aprovechar para mandarle un saludo enorme a la familia. No me quiero ni maginar por lo que están pasando. El orgullo más grande (de Calabrese) era su familia”, comentó Maia, quien recordó el instante en que se enteró de la triste noticia. “Yo estaba ya con las chicas de peinado y me mandan un mensaje desde la producción”. En ese instante, Chacra lanza un grito y sale corriendo. Quienes allí se encontraban no entendían qué estaba pasando, interpretando que quizás ocurría algún problema familiar.

Guillermo Calabrese al frente de Qué mañana!

“Cuando me pasaron la noticia instantáneamente me acordé de otro compañero, de Germán, que se fue hace muy poco”, expresó entre lágrimas Gómez Rinaldi, en referencia a Germán Huergo, un joven sonidista del canal de 39 años, padre de tres hijos.

Sobre su presente televisivo aclararon: “Él estaba feliz, vos sabés cómo es esto de los números, y en el último tiempo habíamos subido. La competencia nos interesa a todos en la tele, y él estaba contento con eso. Y debemos reconocer que después de tantos días, nos tomaba examen sobre cómo se llamaban los diferentes cortes”.

Los viernes, paradójicamente, era el día más festivo del ciclo, ya que siempre cerraba alguna banda tocando en vivo, principalmente de cumbia que Calabrese disfrutaba, en un programa al que llegó luego de 12 años con otro conductor, por lo que debió imponer su impronta, sin importar el pasado.

Las últimas horas del cocinero que tenía 61 años, y murió este viernes a la madrugada de un paro cardíaco, las dedicó a la cocina y también a sus seguidores. Por caso, los invitó en su cuenta de Instagram a que le hicieran consultas gastronómicas que él respondería hasta la medianoche, antes de irse a dormir para hoy continuar con su rutina habitual: levantarse temprano, prepararse para ir al canal y a las 10, estar al aire en su programa de El Nueve.

