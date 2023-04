Con fotos románticas e inéditas, Florencia Bas celebró 35 años de casados con Ricardo Darín

Florencia Bas y Ricardo Darín en la portada de la revista Gente

Ricardo Darín y Florencia Bas se conocieron hace más de tres décadas cuando el actor estaba protagonizaba el musical Sugar en el Lola Membrives. A fines de 1987 ella caminó sobre la avenida Corrientes y encontró al actor que estaba comiendo en una pizzería. El artista salió del local a buscarla para intentar comenzar una conversación.

Todo quedó en un breve coqueteo y muchas sonrisas cómplices. Al día siguiente, ella se sentó a tomar un café con una amiga en otro bar cerca del teatro en el que Darín brillaba junto a Susana Giménez y Arturo Puig en el musical. En este reencuentro, la invitó a una cita y así comenzó la historia de amor que sellaron con el casamiento el 18 de abril de 1988. Más tarde, llegarían los hijos: Ricardo, alias el Chino, y Clara.

Florencia Bas con Ricardo Darín y el pequeño Chino

Al cumplirse un nuevo aniversario, Florencia publicó en su cuenta de Instagram imágenes de diferentes etapas de su matrimonio con Ricardo. Además, escribió un mensaje cariñoso: “¡¡35 años mi amor!! ¡Qué maravilla de vida juntos! ¡Te amo @ricardodarinok sos mi felicidad!”.

La primera imagen que publicó es una tapa de la revista Gente en la que los dos aparecen caminando por la playa. “Esta chica me cambió la vida”, decía Ricardo cuando recién comenzaban a conocerse. En otras fotos la pareja aparece con sus hijos cuando todavía eran pequeños y las últimas fotos son más actuales.

Florencia Bas celebró 35 años de casados con Ricardo Darín

Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes cariñosos de sus seres queridos y sus amigos del mundo del espectáculo. “Son mi efecto mariposa favorito”, señaló su primogénito. Por su parte, publicó una historia de Instagram con una foto y escribió: “Felicidades a estos que cumplen 35 años de casados. Gracias Florencia y Ricardo. Los amo y son lo más”. Mientras que su hermana Clara manifestó en el perfil de su madre: “Papitis”.

También comentaron la publicación Fito Páez, Benjamín Rojas, Leo Sbaraglia, Úrsula Corberó, Griselda Siciliani, Diego Torres, Martín Garabal, Griselda Siciliani, Muriel Santa Ana, Nancy Dupláa, Andrea Pietra, Inés Estevez, Georgina Barbarossa, Dolores Fonzi, Carla Peterson, Gianinna Maradona, Andrea Frigerio y Claudia Villafañe.

Florencia Blas y Ricardo Darín

Cabe recordar que cuando habían cumplido 30 años de matrimonio, Darín dio una entrevista en la que habló de la larga relación con su mujer Florencia. “Hay que ir alimentando la pareja a diario, y no creo que se trate simplemente de mandar flores. Las cosas premeditadas no funcionan. Para mantener la frescura hay que escuchar al otro, atenderlo y hacérselo notar, y no caer en la rutina”, analizó el actor al medio español El Periódico.

“Hace falta sinceridad, tener el atrevimiento de pelearse si es necesario, y no caer en eso tan políticamente correcto de tragar y tragar hasta reventar”, agregó el artista. El periodista Nando Salvá entonces comentó: “Sin duda usted sabe de lo que habla. Lleva 30 años con la misma mujer”. Darín le contestó: “No, no es la misma. Florencia va cambiando constantemente, está en permanente movimiento. Todos los días me asombra de alguna manera, es increíble. Es una mujer que no te permite ningún tipo de rutina. Decir que ella ha dado sentido a mi vida es quedarse corto; sin duda, me la ha salvado”.

Ricardo Darín con sus dos hijos, el Chino y Clara

Florencia se hizo eco de la entrevista que brindó su marido en los medios españoles y utilizó su cuenta personal de Twitter para responder la romántica confesión. “Te amo, sos mi rutina favorita desde hace mas de 30 años, te admiro y estoy orgullosa de ser tu compañera. Sos un tipo generoso, sensible y honrado. Y me haces tan feliz”, escribió sobre la nota que titularon: “Mi mujer me ha salvado la vida”.

Florencia Bas y Ricardo Darín con sus dos hijos

Florencia Bas celebró 35 años de casados con Ricardo Darín (@florenciabas)

