El mensaje de Manu Urcera en medio del distanciamiento entre Nicole Neumann y su hija Indiana

Nicole Neumann con Manu Urcera y sus hijas Allegra y Sienna

“Pascua. Hoy en el autódromo. No se deja solito a nadie”, escribió Nicole Neumann en su cuenta de Instagram el domingo pasado junto a una foto en la que posó junto a su novio y futuro marido, José Manuel Urcera, y sus hijas menores Allegra y Sienna. El posteo de la modelo hizo referencia a que acompañó al corredor de autor a cumplir con sus compromisos laborales sin querer perderse la oportunidad de celebrar las Pascuas en familia.

La publicación llegó en medio de un distanciamiento que mantiene con su hija mayor, Indiana, quien desde hace un tiempo eligió dejar de vivir con ella y sus hermanas para mudarse a la casa de su padre, Fabián Cubero. Allí, convive con la pareja del futbolista, Mica Viciconte, y su hermanito Luca. “Ya se sabe que está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, había contado el exfutbolista revelando la interna entre su exmujer y su hija, quienes hace tiempo que no se muestran juntas en las redes sociales.

“Por ahora, hace un tiempo, ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante”, agregó Cubero. La primera en salir a hablar del tema, aunque sin querer dar mayores precisiones, fue la propia Nicole Neumann. “Hay menores que leen y mi trabajo como mamá, mi función, es cuidarlas, protegerlas y eso es lo que voy a hacer. Yo las voy a proteger mediática y públicamente como corresponde”, dijo la integrante del jurado de Los 8 escalones de los 3 millones.

En las últimas horas, la modelo compartió una serie de fotos del último fin de semana en Paraná, a donde viajaron a acompañar al piloto, quien comentó la publicación con un mensaje que llamó la atención entre los casi dos millones de seguidores de Nicole. “Gracias a las tres por acompañarme”, escribió Manu destacando el gesto de su pareja y sus hijas, con quienes mantiene una excelente relación, según lo reflejado en las redes sociales y por los propios protagonistas.

El mensaje de Manu Urcera en respuesta al posteo de Nicole Neumann

Sin embargo, el comentario de Urcera no pasó desapercibido en medio de la interna entre Indiana y Nicole. “Manu Urcera, ¿¿¿a las 3???”; “que Manu se arregle con la hija sería mejor, qué te parece”; “acá claramente está el problema con Indiana, después le echan la culpa al padre por ventilar pero aclarar siempre que son 3, ¡me parece de cuarta!”; “Ojalá se arreglen las cosas con tu hija mayor. No es justo”, fueron algunos de los mensajes que escribieron distintos usuarios que reaccionaron a las palabras del piloto.

Días atrás, Laura Ubfal contó en Intrusos algunos de los motivos que llevaron a Indiana a querer mudarse de la casa de Nicole Neumann a la de Fabián Cubero. “El tema es la convivencia. Estaban las nenas de Nicole y él (Urcera) estaba, no te digo en paños menores, pero bueno... Una cosa rara, de convivencia. Indiana siendo más grande, tiene 14, como adolescente no se sentirá cómoda con estas cosas”, consideró la periodista.

Por otro lado, Allegra -la hija del medio- le dedicó un posteo a su madre, luego de haber compartido unos días. “Hola ma, te quería agradecer por el viaje, la pasé re bien. Me encanta pasar tiempo con vos, sos la mejor del mundo, me hacés muy feliz. Te amo muchísimo. Estoy agradecida de ser tu hija”, escribió la adolescente. Y la respuesta de la modelo no tardó en llegar: “Hola mi amor. Yo amo viajar y hacer lo que sea con ustedes. Pasaría todos los días de mi vida y cada minuto con ustedes. Amo verlas disfrutar, crecer, nutrirse. Verlas reír. Las amo con todo mi corazón. Gracias por tu mensaje amor, te amo. Me hacen muy bien tus palabras”, contestó, totalmente emocionada.

