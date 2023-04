El cansancio de Alfa tras su repentina fama: “Me deben sacar unas 500 o 600 fotos por día”

Alfa de Gran Hermano contó por qué se encuentra cansado de su repentina fama y dio una emocionante noticia (Video: Telefe)

Tras su salida de Gran Hermano, Alfa viene paseando su repentina fama originada en el reality. Su historia de vida, sus mil y una anécdotas, sus chispazos con algunos excompañeros y hasta su posición política, lo volvieron un personaje controvertido.

En ese sentido, estuvo presente este lunes en el ciclo A la Barbarossa, donde al mando de la cocina aseguró que realizaría un arroz salvaje con frutos de mar. Previo a ello, contó cómo fue su celebración de pascua y explicó lo vivido el fin de semana con mucha emoción: “Mi Pascua fue en familia, en la casa de mi hermano, yo preparé una rosca de Pascua casera y mi hermano tallarines a la bolognesa caseros. Vino mi hija, mi nieta, mi hija que está embarazada nuevamente. Así que la pasamos re lindo, en familia”.

Consultado respecto de su situación sentimental, aclaró que no está en pareja en este momento. “Sigo solo”, aclaró y a la vez explicó: “Soy el mismo de siempre, con los amigos de siempre”. Sobre la relación con sus excompañeros y el faltazo al cumpleaños de Camila, aclaró que por un tema de tiempos y distancia no pudo asistir. “Hay días en que estoy filtrado, muy cansado, y Camila vive en Castelar, zona Oeste, pero le prometí que el 21 voy a estar”, aseguró sobre otro festejó que hará la joven para celebrar sus 22 años.

Sin embargo, también se tomó unos minutos para cuestionar que Julieta no lo invitó a su fiesta de bienvenida. “Yo le preparé bombones, le preparaba el desayuno, la cuidaba. Y no le eché en cara nada, sólo le dije que me sentía dolido como padre adoptivo”, aseguró. Sin embargo, al preguntársele qué respuesta obtuvo, se sinceró: “No me contestó todavía, me clavó el visto”.

Alfa de Gran Hermano reveló que le ofrecieron participar en política

Respecto de la fama y cómo está viviendo desde la salida de la casa más famosa del mundo, le explicó a Georgina Barbarossa: “Estoy cansado, yo estaba tranquilo, iba a tus clases (de teatro) y ahora no puedo salir a la calle, estoy corriendo todo el día, me escondo de la gente”. Y para reafirmar sus palabras, reveló la última anécdota: “Fui el sábado a la noche a misa y estaba haciendo la cola para comulgar y la gente pidiéndome fotos”.

“Llega un momento en que te cansa, es verdad”, explicó Alfa, y continuó: “Reconozco que lo que decían es cierto, que te consume el tema de las fotos. Estoy totalmente agradecido de las muestras de cariño, seguro. Y no me quejo, solo estoy diciendo que a veces me siento cansado a la noche”. Sobre ese tema, volvió a aclarar: “No te exagero, yo creo que me deben tomar unas 500 o 600 fotos por día. En Pepino se forma una cola que pega la vuelta a la esquina para sacarse una foto. Y parece que no, pero siempre tenés que estar bien con la gente porque tenés que retribuir el cariño que te están dando y tenés que estar y pararte, y posar, y te cansa”.

Sin ir más lejos, comentó: “El domingo a la mañana fui al supermercado y me empieza a seguir uno y grita mi nombre, y ahí empiezan dos y después vienen todos detrás mío. Soy sincero, no pensé que se fuera a dar de esa manera, porque adentro de la casa pensé que no tenía mucho rating”.

Además, también explicó que le han llegado propuestas de canjes de empresas de todo tipo, desde casinos hasta motos, aunque: “Hasta ahora agarré muy poco”. Y vuelto a consultar sobre la situación sentimental expresó: “La gente es muy respetuosa, no pasa los límites, no pasan de la foto. No me llegan tampoco mensajes en instagram”.

