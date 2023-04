Romina de Gran Hermano recibió una sorpresiva propuesta de Mauricio Macri a través de Alfa: su respuesta

La exparticipante contestó picante ante la pregunta de Nancy Pazos (Instagram)

Hace unos días Alfa, el histriónico participante de la casa de Gran Hermano que dijo conocer a varias figuras del ambiente se mostró muy compinche nada más ni nada menos que con el expresidente Mauricio Macri. Y como si fuera poco, se grabaron juntos enviándole un pedido muy particular a Romina Uhrig, la exdiputada del Frente de Todos y también concursante del reality.

Cabe destacar que, si bien dentro de la casa las cosas no terminaron bien entre Romina y Walter, cuando salieron del reality y entendieron que se trataba de un juego, quedaron con buena relación. Incluso fueron a tomar algo y se mostraron compinches en el afuera a pesar de tener una ideología política diferente.

“Mirá Romina. Para que veas que no es mentira. Yo te voy a decir algo: a Pepino venimos los que valemos la pena. Acá está, mirá, él te va a decir”, dijo Alfa grabándose en modo selfie hasta que en un momento enfoca al expresidente Macri.

“¿A dónde se tiene que sumar Romina, Mauricio?”, le preguntó Alfa al expresidente. “A Pepino y al PRO”, respondió divertido Macri, entre risas.

Alfa de Gran Hermano se encontró con Mauricio Macri y le enviaron una propuesta a la exdiputada Romina Uhrig (Instagram)

Al ver ese video que rápidamente se hizo viral, Nancy Pazos aprovechó este miércoles la presencia de Romina en A la Barbarossa, el ciclo donde se desempeña como panelista, para que la exconcursante le conteste a ambos utilizando el mismo estilo de Alfa.

“Alfa esto es para vos. No tiene idea lo que le voy a preguntar, pero está al lado mío y yo ví ayer la propuesta que le hiciste. Mi pregunta es... Ayer Romina el señor Mauricio Macri te invitó a ir a Pepino y también a pasarte a las filas del PRO, ¿qué vas a hacer?”, le consultó la periodista a Uhrig.

Por su parte, Romina atinó a contestar: “A Pepino ya fui”, aclaró e insistió: “No chicos, yo ya dije varias veces que quiero que se me abran otras puertas que no sean las de la política”, remarcando que no tiene intenciones de regresar a ese ambiente.

Al escucharla, Pazos insistió : “¿Pero te sumarías a las filas del PRO?”. “Noooo, ¿Vos de qué cuadro sos?”, arremetió la exdiputada, y le puso un ejemplo como si estuvieran hablando de equipos de fútbol. Nancy le aclaró que era de Boca y Romina siguió: “¿Y te pasarías a River?”. “Por supuesto que no”, dijo contundente la panelista que trabaja con Georgina por Telefe. “Entonces ya está”, cerró Romina con una sonrisa dejando en claro que ella tampoco tiene pensado cambiar su ideología política.

La exparticipante fue sorprendida por la conductora y le dijo que si

Cabe destacar que durante esa emisión de A la Barbarossa, Georgina sorprendió a Romina en vivo y le hizo una oferta laboral. “Sabes que, me gustaría que un día vinieras a cocinar acá”, le dijo la conductora. Al escuchar la propuesta Uhrig no pudo evitar la emoción: “Ay sí me encantaría, gracias Georgi. Sí obvio que sí”.

“Si, tenés que venir. Te esperamos la semana que viene para que vengas a hacer algo”, cerró la conductora antes de finalizar el programa de este miércoles. Cabe destacar que además de la rutina que le espera a Romina fuera de Gran Hermano, también hay una nueva integrante en su familia.

