Romina de Gran Hermano se sorprendió al aire por una propuesta de Georgina Barbarossa

La exparticipante fue sorprendida por la conductora y le dijo que si

Este jueves Romina Uhrig exparticipante de Gran Hermano, visitó a Georgina en su programa A la Barbarossa junto a sus tres hijas: Mía, Nina y Feli. Antes de finalizar la nota, la conductora sorprendió a la exdiputada y le hizo una oferta de trabajo al aire.

“¿Extrañabas a tu mamá? le preguntó Georgina a Mía, la mayor de 12 años. “Mucho, me hacía mucha falta. Más o menos a los tres meses fue cuando más la extrañé, ya era mucho tiempo para mí, antes no nos habíamos separado ni una semana y ya sentía que era mucho”, comenzó diciendo la niña.

En ese momento Mía aprovechó y le hizo un reproche en vivo a su mamá. “Me dormía casi todas las noches mirando el programa y verla era como muy raro saber que mi mamá estaba ahí. A veces me daba un poco de bronca cuando se enojaba mucho pero bueno nadie es perfecto”, sostuvo la pequeña, generando la risa de todos los presentes.

Al escuchar a su hija, Romina explicó: “Yo soy bastante hincha como mamá, y por ahí cuando ella se peleaba con las amiguitas le decía no hay que pelear, hay que llevarse bien, que somos distintos y hay que respetar al otro. Claro, ahora la re entiendo porque ella después me veía todos los días peleándome con Alfa”, enfatizó con buena onda.

Romina dio su primera nota junto a sus hijas

Con respecto a su nuevo estilo de vida, Uhrig contó: “Todavía me estoy acomodando a los horarios, a mi casa, dentro de Gran Hermano me costaba mucho dormir, me daban calmantes y ahora ya estoy más tranquila. A veces me despierto y pienso que sigo ahí adentro, ya te vas acostumbrando de a poco, ayer por ejemplo cociné, hice pollo al horno con papá y calabaza. También hice guiso de lentejas, de a poco volviendo a lo que me gusta”, señaló, quien se hiciera cargo de la cocina en la casa más famosa del país.

También se refirió a Walter Festa, su expareja, de cuyo vínculo se habló mucho dentro y fuera de la casa: “Me ayuda con el tema del colegio de las nenas porque me estoy acostando muy tarde, todavía no las pude ir a buscar. Estoy esperando que baje la exposición un poco y el tema igual esto es lo que yo quería, lo que me gusta y deseo desde muy chica. Ahora espero que se me abran puertas”, insistió la exdiputada.

En ese momento, Georgina sorprendió a Romina en vivo y le hizo una oferta laboral. “Sabes que, me gustaría que un día vinieras a cocinar acá”, le dijo la conductora. Al escuchar la propuesta Uhrig no pudo evitar la emoción: “Ay sí me encantaría, gracias Georgi. Sí obvio que sí”.

“Si, tenés que venir. Te esperamos la semana que viene para que vengas a hacer algo”, cerró la conductora antes de finalizar el programa de este miércoles. Cabe destacar que además de la rutina que le espera a Romina fuera de Gran Hermano, también hay una nueva integrante en su familia.

Caramelo ya vive junto a Romina y sus tres hijas

Es que en Cortá por Lozano, se realizó el reencuentro de Romina y Caramelo, despejando todas las dudas, que hasta la exjugadora tenía, acerca de si iba a poder adoptar al animal. En el programa de Vero Lozano le dieron la sorpresa y mostraron el momento en el que la joven recibió a la mascota, el pretal y la libreta sanitaria del animal. Acto seguido, la conductora aclaró que en unos días ocurrirá lo mismo con Marcos y Mora.

Luego, la exdiputada mostró en su Instagram, donde ya suma más de un millón de seguidores, que el perrito ya estaba en su nuevo hogar, donde vivirá con ella y sus tres hijas. “Quería agradecerles a todos los que me apoyaron, a todos los que estuvieron ahí para que Caramelo esté con nosotras. Quédense tranquilos que va a estar muy bien, lo amamos mucho y va a estar muy bien en esta familia”, expresó.

“Ya está jugando, está conociendo la casa y estamos muy contentos”, contó en un video que subió a sus historias y también compartió que el perrito estaba comiendo, ya más tranquilo después de haber pasado por el estudio de Telefe.

