Guillemo Francella recordó su pasado como periodista: “Me rajaron y después comenzó esta vida”

Guillermo Francella recordó cuando fue periodista (Luzu TV)

Luego de una temporada récord de taquilla en teatro con Casados con hijos, con 93 Gran Rex llenos, y en momentos en que se encuentra en plena promoción del filme La extorsión, Guillermo Francella recordó un momento bisagra de su vida. El actor se remontó a sus tiempos de estudiante de teatro, cuando debió buscar un trabajo alternativo para poder solventar sus gastos.

“Yo estudié en el (Instituto) Grafotécnico, que en aquel momento era la escuela emblemática del Periodismo, era hermosísimo. Lo que pasa es que en el secundario no tenía muy en claro qué hacer”, admitió Francella. “No quería entrar en cualquier carrera por entrar y lo único que me gustaba era el teatro. Me hice un test de orientación vocacional y la psicóloga recuerdo que me dijo que yo volaba mucho. Y mis viejos me dijeron ‘estudiá teatro, pero buscate algo para comer’ y yo no sabía qué hacer”, agregó el actor en una charla en Luzu TV.

“Me gustaba el periodismo oral, no el escrito”, profundizó Francella. “Estar al frente, entrevistar o tener un atril para hablar y me metí. Una camada muy importante, con compañeros como Laura Ubfal”, señaló, por nombrar solo a una de sus compañeras de estudio terciario. Y continuó su relato citando a un gran maestro de periodismo que le dio su primera oportunidad.

“Alfredo Serra, que era hijo de un amigo de un tío mío, me hizo la entrevista, lo fui a ver y me tomaron los meses de verano. Era un grande Serra, él me hizo entrar, pero después se va de vacaciones y me quedo solo, y cuando vuelve todo el personal de vacaciones no tenía dónde sentarme y me rajan, fue medio raro. Me raja Jorge de Luján Gutiérrez, que al día de hoy me dice ‘te salvé la vida’, y yo le digo ‘no, no me salvaste la vida. En ese momento era un pendejo, me hiciste sufrir’, yo iba caminando por Paseo Colón destruido”, rememoró Francella.

Entrevista a Guillermo Francella por Tati Schapiro: "Soy un meme vivo"

Por más que haya transcurrido un largo tiempo, el actor de El secreto de sus ojos aún siente el dolor de ese momento: “Es que no hubo elementos sólidos para decir ‘flaco, no andás, rajá de acá', era como que no había lugar. Alfredo me dio una mano, me metieron y me hacían hacer notas en la calle. Capaz no me encontraban y yo me había ido a hablar con las chicas de Para Ti, y esas cosas no les gustaban a ellos”, interpretó a la distancia. “Yo había hecho un comercial de un vermut y un día estaban todos los cronistas ahí y cuando sale el comercial también me miraron mal. Ya estaba mal visto ahí. Después me rajaron y comenzó mi vida de esto”, añadió.

Luego de ello llegaría un momento en que sintió cómo los giros de la vida lo llevaron a cumplir uno de los deseos de los que no quería despertar: “Después fui tapa de Gente y fue el sueño de mi vida. La vi en los kioscos y me compré ocho porque no podía creer lo que había pasado. Pero es el día de hoy que tengo muy buen vínculo con todos, y se ríen de eso, como dicen ellos de ‘te salvé la vida’”.

Este jueves Francella regresará a la pantalla grande como parte de La extorsión, su nuevo proyecto cinematográfico: “Un experimentado piloto comercial se ve obligado a colaborar con los servicios de inteligencia de su país para evitar ser sancionado por una grave falta que cometió en el trabajo. Rápidamente se sumerge en un submundo de intrigas y extorsiones que pondrá en riesgo su vida y pagará un precio muy alto para escapar de él”, dice la sinopsis de la historia que lo tendrá como protagonista.

Junto a él, son parte del elenco Pablo Rago, Andrea Frigerio, Carlos Portaluppi, Alberto Ajaka, Romina Pinto, Mónica Vila, Guillermo Arengo, Juan Carlos Lo Sasso y Joselo Bella, en una cinta dirigida por Martino Zaidelis con guion de Emanuel Diez.

Seguir leyendo