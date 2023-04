El histórico conductor que podría reemplazar a Jey Mammon en La Peña de Morfi

Jey Mammon fue suspendido por Telefe y buscan su reemplazo para La Peña de Morfi (Captura Telefe)

“Telefe acordó con Jey Mammon suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La Peña de Morfi, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal”. Días atrás, el canal líder anunciaba por medio de un comunicado en su noticiero central la decisión que habían tomado luego de que se conociera la denuncia de Lucas Benvenuto contra el músico y conductor por presunto abuso sexual.

Desde ese momento fueron muchas las especulaciones respecto de quién quedaría al frente del histórico ciclo creado por Gerardo Rozín que combina la música con la gastronomía en vivo, sin dejar de lado el humor y los hechos de actualidad.

Las dos emisiones a partir de la suspensión tuvieron al frente a Georgina Barbarossa, además de Jesica Cirio, quien desde hace un largo tiempo venía acompañando a Rozín en el ciclo. “Voy a hablar en nombre de todos mis compañeros, la producción y todos los que hacemos La peña, un programa con mucho trabajo, mucho esfuerzo que hacemos para regalarles música cada domingo”, señaló la modelo luego de que tomara estado público la situación de Jey.

Mateyko sería el conductor de Morfi (Mitre Live)

“Es de público conocimiento todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver con el espíritu, ni con la esencia de La Peña. Acompañamos la decisión del canal hasta que todo esto se resuelva. Estos hechos lamentables y tristes que nos tienen a todos impactados”, concluyó.

Quien también se manifestó fue la periodista Carmela Bárbaro, expareja de Rozín, quien reveló sus deseos de que el programa siga al aire. “A mí me gusta que continúe porque sé lo que significaba para él ese programa, por lo que a él le costó armarlo, lo que tuvo que pelear”, sentenció, aunque evitó referirse a quién debería ocupar el lugar de conductor: “Yo no soy quién para elegir un reemplazo, no tengo manera. En su momento él había querido que sea Migue Granados, pero él no podía porque tenía otros compromisos, pero no sé, que no lo abandonen. Jesica (Cirio) me encanta”, cerró.

En medio de este panorama, quien se refirió al ciclo fue Juan Etchegoyen, quien al frente de Mitre Live expresó: “Hay una danza de nombres, pero déjenme decirles quién es el apuntado por Telefe y por la productora que sostiene La Peña de Morfi. Y es un nombre que va a sorprender, estamos hablando de un ícono de la televisión argentina, lo cual a mí me encanta. Si esto finalmente se concreta, me encantaría verlo de nuevo en la pantalla chica”, anticipó el periodista en modo misterioso.

Carmela Bárbaro y el recuerdo de Gerardo Rozín

“Me cuentan que el verdadero sueño del canal es que este emblemático conductor de la televisión argentina lo reemplace a Jey. Me cuentan que es a esta hora es el principal apuntado. Tiene además algo importante, que es un conductor federal, vive hace muchísimos años en la provincia de Córdoba, y es un conductor al que el traje del programa le va bárbaro”, prosiguió Etchegoyen, antes de revelar el nombre.

Tras esa presentación, el periodista relató que el elegido por Telefe sería Juan Alberto Mateyko, quien en la actualidad se encuentra al frente de un ciclo en Mitre Córdoba. “Desde Telefe me dicen que lo tantearon y es un sueño repatriarlo. Además me aseguran desde el canal que él tiene muchas ganas”.

Juan Alberto Mateyko, Jesica Cirio y Gerardo Rozín, en una jornada especial en La peña de Morfi

Sin embargo, por el momento, el conductor mencionado no se refirió al hecho puntualmente, aunque dejó un guiño en sus redes sociales. A un año de la partida de Gerardo Rozín inauguraron una escultura en Rosario, y Mateyko en su cuenta de Instagram detalló: “Felicitaciones Gerardo Rozin por la importante distinción que estas recibiendo en Rosario. Inolvidable mediodía en La peña de Morfi. No habrá ninguno igual, no habrá ninguno”, escribió, para acompañar el texto con una imagen donde se lo puede ver en el estudio del histórico programa junto con el conductor y Jesica Cirio.

En los comentarios de la imagen una seguidora del conductor afirmó: “A lo mejor te está iluminando para que conduzcas La peña de Morfi, sería genial”, a lo que el mencionado como reemplazante de Rozín respondió sin palabras, solo dejando el emoji de un corazón.

