El emotivo video de Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré: después de su debut como actriz, mostró que también canta

El emotivo video que publicó la China Suárez de su hija Rufina cantando (Video: @sangrejaponesa)

Rufina: —No, mamá. No me va a dejar.

China Suárez: —Vas a ver que sí.

Nicolás Cabré: —Rufi, ¿vos realmente tenés ganas de hacerlo?

Rufina: —Sí, papá, por favor.

Nicolás Cabré: —Bueno, listo.

Eugenia la China Suárez y su hija mayor, Rufina, hicieron una videollamada desde Buenos Aires para hablar con Nicolás Cabré, quien se encuentra en México por cuestiones laborales, para pedirle permiso para que la niña que en julio cumple 10 años debute como actriz: lo haría luego en el videoclip de Hipnotizados, el tema que estrenaron la actriz y cantante con su pareja, Rusherking.

“Lo agarramos en un re buen día”, celebró ella luego de haber recibido la autorización de su expareja en lo que luego se vio como el debut actoral de su hija. “Nico empezó a trabajar de chiquito y me dijo: ‘esperemos a que sea más grande’. Y a ella le gusta, ya está más grande, ya decide. Tiene 9 años, no es un bebé”, agregó la ex Casi Ángeles.

Una vez que terminó el rodaje del videoclip, y feliz con el resultado, la China llamó por teléfono a Cabré para destacar el rol de su hija. “No sabés lo en serio que se lo tomó. No se movió de su posición”, le contó y, en diálogo con Fernando Dente en su late night show de América, agregó: “Me hizo acordar mucho a mí cuando era chiquita, que mis papás me dijeron ‘nos dimos cuenta que realmente era lo que te gustaba, no es que a las dos horas te querés ir’. Es tediosa la filmación, la lluvia. Y ella estaba feliz de la vida. La re vivió”.

Rufina en el videoclip de "Hipnotizados" (captura)

Desde que nació Rufina -en julio de 2013-, la China Suárez y Nicolás Cabré quisieron preservar su intimidad y evitaron mostrar su carita en los medios de comunicación. Hasta que en agosto de 2018 decidieron compartir fotos en sus redes sociales. Primero lo hizo la actriz -luego de haberlo determinado con su expareja-, quien publicó la primera foto. Y luego, cuando él se abrió su propia cuenta de Instagram, se permitió hacerlo también: sus primeras publicaciones tenían que ver con su actividad como corredor -compartía rutinas de entrenamiento- y también con su carrera como actor, director y productor. Más tarde, con el tiempo, se fue animando a subir un poco más de su actividad como profesional y también de su vida privada, y de a poco fue mostrando su día a día con su hija.

En las últimas horas, luego de mostrar sus dotes actorales, la China compartió en su cuenta de Instagram un emotivo video de su hija mayor cantando el tema Bendición, de Jesse & Joy. “Rufina”, escribió en la red social en la que tiene más de seis millones de seguidores. Dicha publicación obtuvo más de 200 mil me gusta y otros miles de comentarios, entre los que se destacó el de Nicolás Cabré, quien le escribió directamente un mensaje a su hija: “Dios santo, qué lindo que es ser tu papá. Estoy desesperado por abrazarte y llenarte de besos. No veo la hora de estar ahí otra vez con vos”, escribió el actor que se encuentra en México trabajando: debutó como productor teatral en la obra Tom, Dick and Harry.

María del Cerro, Gimena Accardi, Pedro Alfonso fueron otros de los famosos que mostraron su sorpresa al ver la habilidad y la pasión de Rufina con la música. Dejaron tiernos mensajes en la red social felicitando a la expareja y a la propia niña.

Seguir leyendo: