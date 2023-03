Taky Natali, la exnovia de Ricky Maravilla disparó contra el cantante y la Bomba Tucumana: “Se me reían en la cara”

Taky Natali habló sobre la ruptura con Ricky Maravilla (Foto: Instagram)

Después del escándalo mediático que se desató cuando Taky Natali, la ahora expareja de Ricky Maravilla, le encontró mensajes y llamadas telefónicas con Gladys, la Bomba Tucumana, en diálogo con Teleshow la joven dio su versión de los hechos.

“Todo empezó el 28 de febrero, cuando yo llegué a mi casa y lo encontré a Ricky hablando por teléfono y cuando me vio, cortó la llamada de manera abrupta”, comenzó relatando muy dolida la cantante de origen oriental. Y continuó: “Como me llamó la atención que cortara la comunicación, después me fijé en su teléfono con quién había hablado y vi que era con la Bomba Tucumana. Entonces le saqué una captura a la pantalla y lo increpé: ‘¿Me vas a negar esto?’, pero él me respondió que ‘nada que ver’, ‘no sé de qué hablás’.

En ese contexto, la pareja, que lleva 15 años juntos, comenzó una crisis difícil de remontar. Taky se fue del departamento que compartía con el músico tropical y se fue a vivir a un hotel. Todavía conmovida por la repercusión que tuvieron los acontecimientos, explica cómo se siente.

“Estoy muy dolida, esto tomó un giro bastante raro para mí. Yo ya sospechaba algo porque él viajaba mucho a Tucumán con la excusa de hacer shows y después, gente de su entorno me confirmó la relación entre ellos. Cuando le conté lo que había visto, me dijo ‘estás loca vos’, porque si por lo menos me explicara la situación hubiera sido distinto. Si no tienen nada que ver, por qué ninguno de los dos me explica qué pasó”, se pregunta Taky.

Más adelante, relata que se encontró con el cantante en el bar del hotel en el que se hospeda. “Se me apareció de sorpresa, pero recién ahora, porque yo vi esto el 28 de febrero, y me lo venía guardando hasta que un día, en una nota, no aguanté más y lo conté”.

“Por cómo actúan los dos, me siguen dando la razón de que mis sospechas son ciertas. Gladys me hizo una denuncia por dañar su imagen, por medio de su abogado, pero en ningun momento me llamó para sentarnos a charlar y arreglar las cosas”, cuenta indignada. “Lo que más bronca me da es que él niega todo y me dice a mí que yo vi mal, me dice que estoy loca”, relata.

´Desde que el tema tomó relevancia porque Natali salió en varios medios a contar lo sucedido, el cantante asegura que es todo un mito de su expareja y que ‘alguien le llena la cabeza’. “¿Quién me va a llenar la cabeza, con qué sentido?, si yo siempre fui transparente con él, hace unos meses por ejemplo, me escribió un jugador de la Selección para invitarme a Qatar, antes del Mundial, y yo le dije que estaba en pareja con Ricky, y después se lo conté a él, cosa que él no hizo conmigo con los mensajes que le mandó Gladys. Se rieron de mí en la cara”, continúa.

“Si yo le hubiera respondido a este chico y hubiera salido con él a escondidas y no hubiera dicho nada de lo de Gladys, no sería transparente. Entonces, bárbaro, no seamos transparentes, porque si lo sos, se arma semejante escándalo. Actuemos mal, a escondidas, a traición”, reflexiona la joven.

Acompañada por su representante Hugo Castro, Natali asegura que haber hecho público lo que siente le atenúa un poco la tristeza. “Siento que diciendo esto apagué un poco el dolor, porque me estaba ahogando en silencio yo sola. Alguna gente me dice que quiero prensa con todo esto, ¿pero qué prensa voy a tener? ¡Prensa de cornuda!”, piensa en voz alta. “Ellos están más allá del bien y del mal, ellos van y vienen. A veces me da a pensar que se han dejado descubrir a propósito”, insiste.

Otra de las cosas que la hicieron sospechar de que algo sucedía entre los músicos tropicales es que en estos 15 años que Taky está con el cantante él nunca la nombró a la Bomba. “Cuando se refería a ella me decía que no la conocía, que nunca se la cruzaba, todo raro, ¿entendes?”. Y agrega: “Ahora sí, dice que hay una amistad, pero antes decían que no se conocían. Yo le miré el teléfono porque yo sospechaba de él, De tantos viajes a Tucumán, yo sospechaba cuando ella lo llamó y él cortó enseguida la llamada, entonces por eso lo hice. Ahora no tengo contacto con nadie de su familia, ellos hacen su vida. Estoy muy sola con todo esto y a veces hasta me cuestionaba si estaré haciendo bien en quedarme acá, porque si alguien se me está riendo en la cara yo tengo que hacer algo, y tomar otro rumbo”.

Por otra parte, la cantante cuenta que su pareja le había dado a entender que si contaba esto nadie la iba a escuchar. “¿Quién te va a escuchar si no sos nadie, sos muy nueva, no tenés la misma trayectoria que nosotros?. Me hacía entender esto, no me lo decía pero se confió en que yo no iba a decir nada. Le ataqué al ego cuando dije que ‘el pájaro ya no canta hasta morir’, pero soy una persona que estoy muy dolida, no tengo mucho control de mis actos al ciento por ciento, por eso busco la distancia, pero resulta que él me va a buscar para decirme que yo estoy imaginando todo”.

Para finalizar, Taky cuenta que Ricky todavía no le pidió disculpas ni le aclaró cómo fueron las cosas. “Solo se acercó para decirme que estoy loca, que estoy imaginando cosas, que toda mujer celosa imagina cosas. Y casi todos sabían, me estoy enterando ahora que mucha gente comentaba esto. Y lo que más me hace sospechar no son justamente esos mensajes porque tampoco eran hots, lo que me hace pensar es que me digan que estoy loca. A partir de esto ya no confío en nada, capaz querían que yo piense esto”.

“A mí me acercaron un video de ellos dos juntos en el 2010, y él me decía que no la conocía. En ese video, él decía ‘vamos a hacer una gira acá, vos seguime, y para rematar, después él borró el contacto de ella de su teléfono. Parece que ellos son los únicos que tienen derecho a sufrir, a estar tristes, porque ellos son las figuras y los únicos que pueden hacer juicio”, remató.

