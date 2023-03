El incómodo momento de Fátima Florez en una entrevista cuando su pareja respondió sobre los rumores de crisis

Fátima Florez rompió el silencio tras los rumores de separación de su marido

Días atrás se conoció la noticia sobre una supuesta crisis de pareja entre Fátima Florez y su pareja -y representante-, Norberto Marcos, cuando desde Intrusos (America TV) Nancy Duré dio la información en primicia. En las últimas horas, desde Socios del espectáculo (El Trece) se refirieron a los motivos de la ruptura de la actriz y su pareja tras 22 años juntos, donde hablaron de cuestiones referentes al manejo del dinero así como también a las decisiones artísticas en la carrera de la artista.

“Norberto quería que Fátima sea parte de un programa que está por salir al aire, LOL, con la conducción de Susana Giménez y ella se negó. Él veía una oportunidad de expansión laboral internacional, ya que saldría en la plataforma Amazon Prime”, revelaron en un primer momento.

En tanto, agregaron que “Otro de los temas que generó tensión es que Fátima no maneja el dinero, desconoce los ingresos que tiene y ha llegado a preguntar si le alcanzaba la plata para gastos módicos. Pero lo que terminó de poner el quiebre al vínculo son las cartas documentos de la Metro Goldwyn Mayer por plagio. Y la imitadora ahora no tiene la green card, algo que la pone muy tensa”.

Por último, desde el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron: “Él se encargó siempre de decirle a Fátima lo que tenía que hacer o decir, cómo manejarse. Y ella hace un tiempo trata de desoír lo que él le dice, y tratando de ser ella, y lo que ella quiere. Esta independencia a él no le gusta porque deja de manejar los hilos de la relación”.

Incómodo momento entre Fátima Florez y su pareja

Este miércoles, en LAM, la ¿ex? pareja fue entrevistada. Durante toda la nota, Fátima intentó responder con evasivas y prefirió no aclarar nada. Sin embargo, su por ahora esposo, decidió explayarse y se refirió a los trascendidos. “No somos la pareja perfecta, discutimos como cualquiera, sobre todo cuando estamos trabajando”, comenzó el también productor de la humorista, ante la mirada incómoda de su esposa.

“No tengo nada para decir, no tengo nada que aclarar”, dijo apenas Florez pero su cara lo decía todo. Además, pidió que no se involucre a los técnicos “que son un amor”. Norberto prefirió hablar mas que su esposa, alimentando de algún modo los rumores.

Fátima y Norberto comenzaron su historia de amor hace 22 años. “Mi marido me conoció virgen, tenía 19 años. Lo conoció en un casting de un proyecto que nos e hizo y se quedó con la cosita que le había gustado”, había contado años atrás en el programa de Susana Giménez. “Nos encontramos de casualidad en Perú, se ve que había algo escrito. Me empezó a tirar los perros pero de a poco, muy caballero. Cuando me vio me dijo ‘vamos a llegar muy lejos”, había asegurado.

Y en diciembre de 2020, en una charla con Estelita en casa, el programa que conducía Jey Mammón caracterizado como Estelita, por América, se había referido a su nombre artístico -ya que ella en realidad se llama María Eugenia-. “Norberto, ni bien me conoció, me dijo… digamos que nació eso. ¿Viste esas cosas mágicas que no las podés explicar? Si me decís cómo nació, no sé cómo fue, pero yo de un día para el otro… un día me fui a acostar con mi nombre, y al día siguiente tenía otro”, había dicho con humor.

