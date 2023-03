Rolo Sartorio publicó un video tratando de tocar la guitarra, tras sufrir un accidente de tránsito

Rolo Sartorio publicó un video tocando la guitarra con mucha dificultad, tras su accidente

En septiembre de 2022, Rolo Sartorio fue víctima de un grave accidente de tránsito y debió ser trasladado de inmediato al Hospital Británico. Allí se le realizó una operación de urgencia en la mano izquierda. Según trascendió, el cantante de La Beriso intentaba abrir la puerta de su camioneta y cuando quiso subirse, fue embestido por un colectivo que le aplastó el brazo izquierdo.

“Por suerte Rolo está bien. La operación salió muy bien, la semana que viene vuelven a operarlo de otro dedo”, le había contado el manager Jorge Gavilán a Teleshow sobre la primera intervención que le hicieron para reconstruir la mano. “Está bien de humor y ahora esperando empezar la recuperación”, agregó.

A seis meses de este episodio, el artista se sigue recuperando para recobrar la motricidad. Recientemente, compartió con sus seguidores de Instagram un reel en el que aparece con un instrumento musical. “Tratando de volver a tocar la guitarra después del accidente, pero todavía no puedo”, reconoció el intérprete.

En las imágenes se lo puede ver intentando tocar la guitarra, pero con mucha dificultad. Más allá de que es un momento difícil, Rolo sigue practicando a diario para lograr cumplir con su objetivo. “Ya volveré”, aseguró Sartorio, muy emocionado. Sus seguidores le dedicaron mensajes de apoyo, incluido el periodista Rodolfo Barili que le escribió: “¡Vamos, Rolo querido!”.

Rolo Sartorio fue operado después de que un colectivo le aplastara la mano

Por otra parte, en abril del año pasado el artista pasó otro momento duro cuando sufrió una salidera bancaria en Avellaneda, donde vive desde toda la vida: tres motochorros le robaron una mochila al cantante luego de que retirara efectivo de un banco en pleno centro cívico de la localidad bonaerense. Ese dinero estaba destinado al pago de los salarios a las 25 familias que trabajan con él.

“No fue al voleo porque vinieron a buscar la mochila donde tenía la plata”, declaró el músico sobre el incidente. “Los tres que se me tiraron encima y no tenían armas. Eran muy grandotes. Uno me agarró del cuello y me tiró al piso”, describió al contar cómo ocurrió el robo. “Lo raro es que me seguían dos motos y había dos motos más esperándome. Me dejaron estacionar y cuando crucé la calle se me tiraron encima y yo ni los vi”, agregó.

Rolo Sartorio

“No me voy a ir del barrio, nací acá. Pero te están echando y también te están echando del país porque pasa en todos lados. Quiero aguantar con mi gente acá. Tenemos las pelotas llenas de que pasen estas cosas”, se plantó después Sartorio. “Esta gente que me robó no era humilde. Tenía motos caras y los testigos me dijeron que tenían chalecos como los que usa la policía. Hoy tenés que andar mirando a todos. Hay mucha impunidad”, manifestó.

A casi un mes de la salidera bancaria, efectivos policiales lograron detener a dos hombres que habría cometido el delito: un joven de 28 años y a otro de 29, además, les sustrajeron distintos elementos de interés para la causa.

El robo ocurrió a seis cuadras del banco Santander y las cámaras de seguridad registraron el momento del hecho. Por tal motivo, al analizar las imágenes se detectó que una de las personas era de contextura robusta y con otras características que permitieron identificarlo como así también reconocer el recorrido que hicieron con la moto.

Tras los allanamientos, los dos jóvenes quedaron detenidos en el sur del Gran Buenos Aires y no solo se los investigará por el robo al cantante sino también por el posible uso del dron para monitorear los movimientos en zonas bancarias.

