Nicolás Cabré emprende un nuevo desafío: el emotivo mensaje de la China Suárez y su hija Rufina

La relación entre Eugenia Suárez, la China, y Nicolás Cabré está en un momento soñado. Los padres de Rufina a través de sus redes sociales se apoyan mutuamente en cada uno de los proyectos que el otro encara, dejando en claro que más allá de las diferencias, la menor los une como familia.

De un tiempo a esta parte, el actor cambió rotundamente su manera de pensar con respecto a la exposición. Años atrás, hubiera sido imposible que él se abriera de tal manera públicamente, y muchísimo menos que tuviera una cuenta de Instagram. Sin embargo, el tiempo pasó y él mismo modificó su forma de pensar y de actuar.

La actriz mantuvo la misma ideología que su entonces pareja. Si bien cuando estaban juntos las redes sociales no eran las mismas que ahora, ella siempre respetó la decisión de él y jamás mostró a su hija. Hasta agosto de 2018, cuando la ex Casi Ángeles -habiéndolo hablado previamente con el actor- publicó por primera vez una foto de Rufina en la que se le veía la carita. De ahí en adelante no tuvo reparos en seguir posteando imágenes.

El mensaje de La China Suárez y Rufina a Cabré

A través de su cuenta, el actor comenzó dando algunos consejos de running, su gran pasión, y promocionando algunos proyectos laborales. Pero un día, por pedido de Rufina terminó publicando una tierna imagen de padre e hija. Y, desde entonces, muchos pudieron descubrir una faceta hasta ahora desconocida del debutante como productor teatral con Tom, Dick and Harry.

Es que realmente hasta su ex pareja y madre de su hija parecía sorprendida con el cambio de Cabré. Y no duda en hacérselo saber con sus irónicos comentarios en cada una de las fotografías que comparte. De hecho, en la previa de la final del Mundial de Qatar 2022, el actor compartió una foto de entrecasa, mate en mano, junto a la que escribió: “Sí....sí y sí. ¡Yendo al teatro! ¡Buen finde! ¡Y suerte para mañana a todos!”.

A mediados de enero, el propio Cabré volvió a dar un nuevo paso en la demostración de la buena relación que mantiene con la madre de su hija, y compartió una imagen en la que se los puede ver en un teatro, con una sonrisa plasmada en sus rostros, y un mensaje en el que nombra a la China Suárez que no deja dudas: “No tenés idea el orgullo y la felicidad que me da todo lo que logramos, la familia que somos. Tampoco tenes idea de lo lindo e importante que es para mi que hayan venido. Gracias, las quiero”.

El mensaje de Cabré a la China Suárez y Rufina

Y rápida para recoger el guante, el primer comentario fue de Eugenia, quien destacó: “Quién te ha visto y quién te ve demostrando jejejejejjeej”. dejando bien en claro el cambio de postura del actor respecto de la forma en que muestra su intimidad a los seguidores de las redes sociales.

Así las cosas, en una nueva demostración de la buena relación que mantienen los tres, fue La China la que publicó una tierna imagen de madre e hija junto a Rufina ambas con una sonrisa imponente, abrazando a un peluche de Bob Esponja y un texto que reza: “Feliz viaje, Nicolás Cabré. Rompela, desde acá te bancamos y deseamos lo mejor en este proyecto”.

Es que tras el éxito em el país de la obra Tom, Dick & Harry, el próximo desafío de Cabré está en marcha, y es nada menos que el estreno de la pieza teatral en México, por lo que se ausentará un tiempo del país. “Empezando a preparar todo. Empieza una nueva aventura. Se viene Tom, Dick & Harry en México”, escribió él por su parte, para luego replicar la imagen de su hija y la madre con un tierno: “Qué lindo, por favor! Gracias!”, acompañado de corazones.

