Guido Kaczka reveló detalles sobre la relación entre Pampita y Nicole Neumann en el jurado de Los 8 escalones

Guido Kaczka habló sobre el reencuentro entre Nicole y Pampita (Video: LAM)

Desde hace al menos dos décadas, la relación entre Nicole Neumann y Pampita se transformó en una enemistad, cuando ambas eran apenas unas jovencitas. En ese momento terminaron enfrentadas en las pasarelas más importantes del país en una suerte de guerra que ellas mismas definieron como “terrible”. En aquella época, de hecho, surgió el apodo de “Muqui” que las modelos le pusieron a la actual conductora de El Hotel de los Famosos y cuya autoría muchos le adjudicaron a la jurado de Los 8 escalones de los 2 millones, aunque ella siempre lo negó.

El tiempo pasó. Y, aunque el conflicto se reeditó en varios programas, como en el Bailando por un sueño de ShowMatch y en los ciclos que ambas conducían en Kzo, Pampita Online y Tardes Nuestras, la realidad es que Carolina y Nicole nunca lograron limar del todo sus asperezas. Por eso, en cuanto Guido Kaczka decidió convocar a Ardohain para hacer un reemplazo en su ciclo, los rumores no tardaron en llegar.

Sin ir más lejos, días atrás Laura Ubfal aseguró en Intrusos que, pese a la buena oferta económica que habían recibido, ambas se habían negado terminantemente a compartir el panel del programa de preguntas y respuestas de ElTrece. “No quieren ni verse”, señaló la periodista, quien anunció que el jurado del ciclo comenzaría a ser rotativo. Sin embargo, todo indica que la situación sería completamente distinta y que las pruebas podrán verse en pantalla en apenas unos días.

Nicole Neumann (Video: LAM)

Y es que, en la tarde del martes, Pampita y Nicole grabaron juntas en el ciclo de Kaczka. Y la foto de ambas, sentadas en el mismo panel con el periodista deportivo Walter Nelson en medio de ellas, no tardó en aparecer. Por lo que se supo, Ardohain había ido en reemplazo de Carmen Barbieri, quien por esos días se tomó una licencia para realizarse estudios médicos. Y ni ella ni Neumann tuvieron ningún problema en trabajar juntas.}

Consultada por LAM sobre el hecho de cruzarse, Nicole aseguró que “no tenía idea” que compartiría la emisión del ciclo con Pampita, a la vez que aclaró que igualmente le habían consultado sobre si no tenía algún problema en trabajar con ella. Respecto del tema de los reemplazos, aclaró que “siempre tuve ese acuerdo de que aviso con tiempo y es la dinámica con la que todos acordamos trabajar”.

Por su parte, Pampita aclaró que “varios días vamos a coincidir con Nicole”, en tanto que explicó que “no sabemos de donde salió eso” de que no querrían trabajar juntas. “Siempre supimos que íbamos a tener que compartir lugar”, aseguró.

Pampita (Video: LAM)

En tanto, la palabra que faltaba era la del conductor del ciclo, Guido Kaczka, quien explicó que el hecho de “que no se quisieran juntar no ocurrió, ya lo habíamos hablado antes el que esté Pampita, incluso antes de que yo me vaya de viaje había hablado de eso”. Respecto del hecho de haberse juntado en el ciclo “yo pregunté y nadie dijo que no, y estuvo todo perfecto. Me parece que Pampita y Nicole son muy profesionales, que si van a un lugar no se van a andar peleando”.

Según contó Maite Peñoñori, Carolina en la primera grabación juntas se habría acercado a su colega para elogiarle la chaqueta que llevaba puesta. Y, dado que según dijo ella tenía una parecida, le propuso ponerse de acuerdo con los looks para no coincidir con los mismos colores o modelos.

Cabe señalar que, sobre el Muquigate, años más tarde, Pía Slapka dijo a través de su cuenta de Instagram, en un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores, que nunca diría quién le puso ese apodo a Carolina, pero que seguramente haya sido porque muchas personas le tenían envidia. El misterio nació a partir de una nota que Matías Martin le hizo a Julieta Prandi en las medianoches de América hace ya más de 15 años. Aquella vez, entre sonrisas y miradas cómplices, la modelo que hoy está de novia con Emanuel Ortega dio a entender que a Pampita le decían “Muqui” o “Mucamita”.

