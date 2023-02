Confundieron a Migue Granados con “el hijo de Pachu Peña”: la reacción del humorista (Video: Instagram)

De vacaciones familiares por Jujuy, Migue Granados fue protagonista de un divertido video que se volvió viral en las redes sociales. La pieza en cuestión fue captada por Fernanda Otero, mujer del humorista y madre de su hija Bernardita.

Ocurrió que un grupo de señoras miraba hacia un local del que salía Granados y entre ellas se debatían de quién se trataba porque lo vieron famoso. “Estaba filmando el paisaje pero la conversación de las señoras se puso interesante”, escribió Fernanda sobre las imágenes en cuestión mientras se escuchaba a las mujeres decir: “¿Quién es? ¿Pachu? ¿Pablo?”. “¿Es el hijo de Pachu?”, les preguntó Otero mientras fingía desconocer a su pareja y como para seguirle la corriente al grupo. “Sí, sí, Pachu, Pachu”, le confirmó una. “Pachu dos”, dijo otra. “Ah, sí, sí, me parecía”, insistió Fernanda con humor.

Aunque no estaban muy seguras de saber de quién se trataba, igual se acercaron a Migue y le pidieron: “¿Nos sacamos una foto, por favor?”. Y él reaccionó fiel a su estilo irónico: “Pero si ni saben mi nombre, ¿para qué quieren una foto?”. “Re mala onda”, le comentó una señora a Otero respecto a la actitud de Granados, mientras ella seguía captando todo y seguía en actitud de incógnito.

Migue Granados, captado en Jujuy

Finalmente, Migue accedió a sacarse las fotos y Fernanda insistía con la broma: “Acá, con el hijo de Pachu”. La publicación, compartida en Instagram y en TikTok, sumó incontables reproducciones y “me gusta”, así como también muchísimos comentarios, entre los que se destacó el de Pablo Granados, padre del conductor del podcast La Cruda. “Este video es maravilloso”, certificó el exhumorista de Videomatch.

A mediados de enero, Granados confirmó a través de su cuenta de Instagram que Fernanda está embarazada nuevamente. Así, tras la llegada de Bernardita, ambos están esperando a su nuevo hijo. La fotografía elegida para esa oportunidad muestra a la pareja con una sonrisa plena, y a la hija de ambos abrazando a la panza de la madre.

“Seremos 4. La llegada de Benito, el hermano de Bernardita es un hecho. Felicidad, amor y ansiedad. Fer Otero te amo muchísimo, Benito no puede estar en mejor lugar”, fueron las palabras elegidas por el conductor y humorista para dar a conocer la noticia, que rápidamente fue celebrada por sus seguidores, que no tardaron en recordarle las palabras que una medium le había confesado en octubre último, en una de las entrevistas más viscerales de su podcat La Cruda.

El posteo con el que Migue Granados y Fernanda Otero contaron que van a ser padres nuevamente

“Cuando mi vieja murió llamé a una vidente, le dije que no creía en esto y ella me dijo que había llegado a un plano que podía escucharla. Mi miedo era que si lograba contactarme con ella me iba a volver adicto a eso”, le confesó Migue en esa oportunidad a la médium Noelia Pace, que de inmediato se contactó con su madre, que falleció en el 2017 a los 50 años, por un cáncer de piel. Y afirmó que había estado alterada al momento de partir porque no quería irse.

“Le costó mucho despegarse de vos”, le dijo Pace a Granados. “Ella dice: ‘Me dio bronca que él haya tenido que pasar por esto por algo que yo creía que me hacía bien en el pasado’. No sé a qué se refiere, pero lo dice así”, le dijo la vidente, y contó que la madre de Migue dijo que hay cosas que quedaron “pendientes” aunque “era su tiempo, tu mamá exprimió su juventud”.

El actor también quiso saber si su madre había sido feliz; ella dijo que lo intentó. Y a la consulta sobre si iba a tener otro hijo, respondió afirmativamente: “Sí, vas a tener”.

Seguir leyendo: