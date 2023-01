Nito Artaza habló del pedido de captura del hermano de Miguel Angel Cherutti por crímenes de lesa humanidad

Nito Artaza y Cecilia Milone hablaron del pedido de captura del hermano de Miguel Angel Cherutti (Intrusos. América)

En las últimas horas se conoció que rige un pedido internacional de detención sobre Daniel Oscar Cherutti, hermano del reconocido actor Miguel Ángel Cherutti. El hombre de 76 años se desempeñaba como agente de la exSIDE en al menos dos centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.

En diciembre, el juez federal Daniel Rafecas ordenó su detención en el marco de una causa que investiga los crímenes durante la dictadura, pero al no lograr ubicarlo pidiendo su captura internacional. La Justicia sospecha que está viviendo en Italia y su rostro fue divulgado en las últimas horas por Interpol con una alerta roja.

La noticia causó conmoción en la sociedad argentina y sobre todo en el mundo del espectáculo, por la figura de Miguel Ángel Cherutti, quien todavía no se manifestó sobre el tema. Mientras tanto diferentes figuras se mostraron absolutamente sorprendidos y al menos públicamente aseguraron tener desconocimiento de la denunciada participación de Daniel en los crímenes de lesa humanidad.

Una de las palabras esperadas era la de Nito Artaza, amigo e histórico compañero de Cherutti en los escenarios, quien aseguró haberse enterado en las redes sociales de la noticia.

“Me sorprendió por supuesto, es un tema muy delicado”, señaló el correntino, y destacó que lo une “una relación casi de hermano de Miguel, somos amigos, conocidos de la familia. Siempre hablamos, no se si esa noticia es fehaciente o no, será la Justicia argentina la que se encargue”. Respecto al hecho, afirmó: “Hay que investigarlo, no quiero hablar livianamente del tema”, y recordó que “Argentina es líder en Derechos Humanos desde el ‘83 para acá”.

El pedido de detención de Daniel Cherutti

Por su parte, la actriz Cecilia Milone, pareja de Artaza, también habló al respecto. “Me impresionó mucho. Lo conozco hace unos veinte años, y creo que ya vivía afuera”, expresó la cantante en relación a Daniel Cherutti, y aclaró que cuando lo conoció al humorista su hermano ya no trabajaba como su representante. “Yo no tuve relación más que ‘hola, hola’ y lo vi tres veces. Me cayó hasta simpático, y no tenía ni idea. Era el hermano que vivía afuera”, sentenció

En el alerta difundida precisa que a Daniel Cherutti se lo acusa de haber participado, “en calidad de autor”, de “privación ilegal de la libertad de un total de 108 personas, privación ilegal de la libertad agravada -por su duración de más de un mes de 7 personas-, aplicación de tormentos respecto de 104 personas y sustracción de menores respecto de 2 personas, y complementariamente se le atribuye la comisión en calidad de cómplice primario del homicidio agravado de 19 personas”.

La causa judicial se originó como resultado de un documento desclasificado de la CIA, un expediente de la justicia militar de hace 40 años, y unos mails de un espía de la exSIDE. A raíz de eso, los investigadores descubrieron un centro clandestino que funcionaba en Bacacay 3570.

En esa misma causa, Rafecas ordenó la detención de Patricio Finnen, uno de los hombres más influyentes de la ex SIDE y gestor del pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para desviar la investigación del atentado a la AMIA, y de otros cinco ex integrantes de la Secretaría de Inteligencia: Luis Nelson González, Rubén Héctor Escobar, César Estanislao Albarracín, Hugo Ángel Carlet, y Cherutti.

Los represores están siendo investigados por su actuación en Automotores Orletti, en la base de la calle Bacacay, y en un tercer lugar, ubicado en Pomar y Chiclana, identificado como otro centro clandestino de detención. Ese último lugar quedó abandonado después de que en junio de 1977 secuestraran al empresario Pedro León Zavalía, a quien acusaban de ser parte de la “subversión económica”.

