Mauro Icardi le dedicó un posteo a Wanda Nara y luego se arrepintió

Wanda Nara y Mauro Icardi

La novela de amor y traición entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Y es que, desde que en octubre de 2021 se desató el escándalo conocido como el Wandagate, en el que la misma empresaria expuso públicamente el affaire que su marido había tenido con Eugenia la China Suárez, la paz nunca volvió a la pareja, o expareja, ya no queda claro. Es que, a pesar de estar a más de 12000 kilómetros de distancia, el jugador del Galatasaray de Turquía parece no caer en la cuenta de que su esposa decidió separarse de él. Y ella, hay que decirlo, tampoco ayuda con sus actitudes.

Desde Punta del Este, dónde recibió al año nuevo junto a sus cinco hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, de su matrimonio con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su relación con el futbolista, Wanda compartió un posteo en la que subió tres fotos con los chicos con un pequeño detalle. Y es que en su mano, debidamente apoyada en la mesa, parecía lucir la que fuera su alianza matrimonial. “Feliz 2023 para todos, le deseamos lo más hermoso a todos...terminando el año con lo más lindo de mi vida”, escribió junto a un emojie de con la bandera uruguaya.

El particular detalle del posteo de Wanda Nara

De inmediato, Icardi que pasó las fiestas solo en Estambul, hizo un posteo utilizando una de las fotos que había publicado la empresaria. “Gracias 2022 por las cosas buenas y momentos tan lindos vividos. Gracias también por cada momento en que las cosas no fueron tan bien o como deseaba porque fue cuando mas fuerte me hice, porque fue cuando mas confié en mi mismo, porque cada segundo fue un aprendizaje para ser mejor en este año nuevo”, comenzó diciendo.

Y continuó arrobando a Wanda para un supuesto brindis virtual: “Querido 2023, te recibo con lo mas lindo que tengo en mi vida, Mi familia. Con una hermosa mujer a mi lado y 5 hermosos niños. Deseo que la vida nos siga dando Salud, Amor, Paz, Felicidad y muchos éxitos. Feliz 2023 para todos. Chin”. Sin embargo, al dar a entender que una vez más la pareja se habría reconciliado, los mensajes de los internautas fueron despiadados. Y, horas más tarde, el exjugador del PSG decidió borrar la publicación.

El posteo de Mauro Icardi que luego borró

Cabe recordar que Wanda e Icardi también pasaron separados la última Navidad, ya que para esa fecha él había tenido que volver al club que lo tiene contratado para comenzar la rehabilitación de una supuesta lesión. Y ella lo pasó con su familia y amigos en la casa que posee en el barrio Santa Bárbara de Tigre, dónde pasada la medianoche se hizo presente L-Gante para cantar unos temas y animar la fiesta.

Sin embargo, después de haber sido sorprendida junto a él tanto en un restó de la costanera como en una conocida disco, la empresaria volvió a negar un romance con el cantante de cumbia 420. De hecho, abordada por las cámaras de Intrusos, la semana pasada había asegurado que no tenía idea cuáles eran los planes de Elián Valenzuela -tal el verdadero nombre del músico- para la noche del 31 de diciembre. Y remarcó que ella estaba sola, divirtiéndose con amigos entre los que el artista figuraba como uno más.

“”Estoy sola desde octubre, divirtiéndome con amigas”, había dicho Wanda en los días previos mientras contestaba las preguntas de sus seguidores. Y dio las siete condiciones que tiene que tener un hombre para enamorarla: “Ser inteligente, un apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura, que me cuide, que me respete y me haga sorpresas”.

