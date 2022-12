La emotiva despedida de Xuxa a Pelé: el mensaje a sus hijos

Pelé y Xuxa, un romance del cual habló el mundo

Maria da Graça Meneghel, conocida como Xuxa, era una modelo en ascenso de 17 años, y signada para pronto ser conocida como la Reina de los Bajitos. Por su parte, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, era una leyenda absoluta del fútbol, tricampeón del mundo de 40 años. La unión entre ambos hizo que el Brasil se detuviera a seguirle los pasos a la pareja, que llenó de inmediato las páginas de las revistas del corazón y los minutos de aire en televisión.

Infidelidades, escándalos y dos mundos incompatibles: el romance de Pelé y Xuxa Se conocieron en una sesión de fotos, cuando él recién se había retirado y ella era una modelo en ascenso. Los separaban 24 años y vivieron una historia de amor de la que habló un país VER NOTA

Fueron seis años así, desde ese flechazo ocurrido en 1980 en una producción para la tapa de la revista Manchete. El en ese entonces ya exfutbolista, tras colgar los botines después de su experiencia en el Cosmos de Nueva York, acababa de romper su matrimonio con Rosemeri Choibi, con quien estuvo 16 años y tuvo tres hijos: Kelly Cristina, Edinho y Jennifer.

En esa producción de fotos se lo puede ver acompañado de cuatro modelos, una de las cuales era Xuxa, que fue abordada por el deportista, como lo recordaría ella tiempo después: “Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad”. Pelé insistió. “Llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”, reconoció.

La foto que subió la hija de Pelé con su padre desde el hospital: “Una noche más juntos” El mítico futbolista brasileño permanece internado en San Pablo y Kely Nascimento, su hija, compartió una imagen en sus redes sociales VER NOTA

Aquella invitación a cenar significó el punto de partida para una relación de seis años, que coincidieron con el duelo que todavía hacía el pueblo brasileño por el retiro de su Rei y el ascenso meteórico de la rubia, al que su país le terminó quedando chico. En su libro autobiográfico Memorias, Xuxa contó que Pelé fue el primer amor de su vida. Con él aseguró mantener su primera relación sexual, y también el primer desencanto amoroso al descubrir sus infidelidades. Vivieron seis años apasionados y tormentosos, bajo la atenta mirada y el ojo inquisidor de la sociedad brasileña, que veía con la fascinación de todo culebrón, pero también con algo de recelo, ese romance que mantenía en vilo a una nación.

La tapa de revista que unió a Xuxa y Pelé

“Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”, describió Xuxa en sus memorias.

Las relaciones de Pelé con Argentina: de sus coqueteos con Racing, Boca y River al día en el que ofició de dentista El periodista Luis Vinker reunió en libro “Pelé en celeste y blanco” estas historias en las que se profundiza el lazo del astro brasileño con el fútbol argentino VER NOTA

Tras ello, comenzó el estrellato de la rubia, siendo conocida en todo el mundo ahora sí como la Reina de los Bajitos, en tanto que él continuó con distintos emprendimientos relacionado con el fútbol y la publicidad.

Luego del fallecimiento de O Rei, este jueves 29 de diciembre, y que las personalidades más destacadas del mundo lo despidieran a través de los diferentes medios, los ojos se posaron en Xuxa, a la espera de cuál sería la actitud a tomar en este caso. Así las cosas, la conductora aprovechó su cuenta de Instagram para dejar unas sentidas palabras en las que no olvidó a nadie.

“Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste y familia (hijos del corazón), nietos, sobrinos, Lucía y todos los que estuvieron al lado de Dico, mi afectuoso abrazo”, comenzó el mensaje, en el que llama al ex futbolista con el apodo por el que fue conocido durante toda su infancia. “Que el dolor de la pérdida se convierta en buenos recuerdos para ser menos pesados… Márcia, que Dios te dé la templanza que necesitas”, cierra el escrito con un mensaje personal a la empresaria brasileña de origen japonés Marcia Cibele Aoaki, la mujer con quien Pelé se casó en 2016, cuando ella tenía 41 años y él, 75.

Seguir leyendo