Fotos, playa y un amigo misterioso: los días de Karina Jelinek en Punta del Este

Karina Jelinek en Punta del Este (Fotos: RS Fotos)

El verano es un hecho y solo quedan unas pocas horas para que finalice el 2022, tan intenso como cualquier otro año. Con las miras puestas al 2023, una vez más fueron muchos los famosos y mediáticos que eligieron las playas doradas de Punta del Este para vivir esta importante transición; época en la cual este paraje uruguayo suele convertirse en una sucursal de Argentina.

Así las cosas, Karina Jelinek fue captada en las últimas horas caminando por la ruta 10 esteña, a la altura de las playas El Chorro y Punta Piedras. Parecía que la modelo estaba haciendo dedo, pero al instante apareció un amigo que la estaba acompañando y que la fotografió con un celular. A partir de ese momento, Jelinek desplegó todos sus encantos para brindarse a una producción fotográfica, con maquillaje y varios cambios de ropa, debajo del sol y con la arena en los pies.

Karina Jelinek tomando sol junto con un amigo

Karina Jelinek estuvo en las playas de Punta del Este realizando una producción fotográfica

Para la producción fotográfica, Karina Jelinek tuvo varios cambios de vestuario y mucho maquillaje

Luego de las fotos, Karina y su misterioso amigo se quedaron un rato reposando y tomando sol sobre la arena, pero también distrayéndose un poco con la mirada clavada en sus respectivos teléfonos celulares.

(RS Fotos)

Antes de llegar a la playa, Karina Jelinek estuvo caminando por la ruta 10

Otro cambio de ropa para Karina Jelinek

Karina Jelinek, de espaldas al mar de Punta del Este y posando con un bolso

Luego de la producción fotográfica y de tomar algo de sol, Karina Jelinek se retiró de la playa con su amigo (RS Fotos)

La última aparición pública de Jelinek había sido en septiembre pasado, cuando formó parte de la segunda “mezasa” de La Noche de Mirtha, cuando Mirtha Legrand ofreció un menú de figuras relacionadas al mundo de la política y espectáculo conformado por Patricia Bullrich, la presidenta del partido PRO; Luis Majul, el conductor de LN+; Marcelo Polino, el periodista de espectáculos; el influencer Santiago Maratea; y la modelo.

Promediando el encuentro, la conductora le preguntó a Karina si continuaba con su deseo de ser madre, algo que la modelo expresó en reiteradas oportunidades. “Sí, es uno de mis sueños. Estoy en ese proceso lento, muy personal, por eso no amplío mucho sobre el tema, porque quiero que se concrete bien”, expresó. Y añadió que estaba haciendo el tratamiento de manera personal: “Yo solita, tranqui”, aseguró.

A continuación, la panelista de La jaula de la moda fue una de las destinatarias de las clásicas preguntas Legrand, que en esta etapa parecen haber vuelto recargadas. “¿Tenés pareja?”. Karina aprovechó el vaivén de la conversación para evitar una respuesta que aparentemente no tenía ganas de dar. Pero Luis Majul volvió sobre el tema y replicó la inquietud de la conductora.

“Tenés pareja” señaló el conductor de La cornisa, en un tono entre más afirmativo que interrogativo que la modelo quiso dilucidar. “¿Sabías? ¿Me preguntás o qué?”, repreguntó. “Me pareció, vi que entrabas con alguien y me pareció que estabas enamorada”, agregó el periodista sin hacer alusión a quién. “Estoy tranquila, la paso bien”, respondió Karina sin dar más precisiones, y cerró el tema con una sonrisa y un guiño de ojos.

Mirtha Legrand comprometio a Karina Jelinek preguntandole si estaba en pareja

Más adelante, Mirtha quiso saber si la modelo era feliz. “Día a día busco la felicidad en cosas simples que son importante. Todos los días cuando me levanto agradezco a Dios por la vida, la salud”, respondió Jelinek y abrió su costado más espiritual: “Creo mucho en Dios. Tengo una vida particular, viajo mucho por la moda y eso me hace entrar en conciencia y ser más agradecida”, agregó ante la aprobación de la conductora.

La Chiqui escuchó atentamente y volvió a la carga sobre el tema que había quedado flotando apenas un rato antes. “¿Estás enamorada?”, preguntó sin rodeos. “Estoy bien, tranquila”, fue la respuesta. “¿Tenes una muy amiga?”, insistió la conductora. “Tengo varias amigas, y la felicidad se busca día a día. No existe una felicidad total”, cerró Karina, ahora sí, poniendo punto final al asunto.

Seguir leyendo: