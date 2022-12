Estefi Berardi contó al aire que se separó de su novio: el filoso comentario de Ángel De Brito

Estefi Berardi confirmó su separación al aire: el filoso comentario de Ángel de Brito (LAM. América)

Después de tres años de relación, Estefanía Berardi se separó de Mauricio Colello. Al aire de LAM, el ciclo de América, la panelista contó detalles de cómo fue el proceso y confirmó oficialmente que se encuentra sola.

“Fue decisión mía”, arrancó diciendo con la sinceridad que la caracteriza. Frente al resto de las angelitas y de Ángel De Brito, Estefi reveló que hacía tiempo que se sentía mal. “Siento que hice el duelo mucho tiempo antes de tomar la decisión de separarme, como que ya estuve muy mal, hasta que sentí que debía tomar esta decisión”, reveló con absoluta convicción.

En otro momento de la charla, la exCombate admitió que quizás en algunos días puede ser que se sienta mal, pero que tendrá que aprender a superarlo con el tiempo.

Ante la pregunta de Pía Shaw sobre si la decisión era definitiva, Estefi fue contundente. “Sí”, dijo de manera terminante sin dar lugar a ningún tipo de repreguntas.

Después, la angelita más joven del ciclo contó en detalle lo que le ocurrió durante el último tiempo junto a Mauricio. “A mí me empezó a pasar en el último tiempo que no me venía sintiendo feliz, es difícil a veces congeniar dos mundos, yo también trabajo mucho, él viaja y no me veo acompañándolo y por ahí nos costaba encontrarnos”.

Cabe aclarar que Mauricio Colello es político, trabaja como subsecretario del Gobierno de la Ciudad y tiene un perfil completamente opuesto al de Berardi. “Esto es re duro, porque cuando te das cuenta que con esa persona no te ves en un futuro, no hay vuelta atrás. Nosotros somos muy distintos, somos el día y la noche. Y eso quizás está bien, porque cada uno elige lo que quiere, pero cuando te das cuenta que no es la persona indicada, que no te llena o que no te sentís feliz, es horrible”, confesó sin tapujos.

Estefi Berardi confirmó su separación (Foto: Captura América)

Estefi explicó que a pesar de haberse separado la semana pasada, ella ya venía charlándolo con él. “Se habló mucho y en un momento dije ‘bueno, ya está'. Está bueno seguir adelante y quizás en algún momento llegue otra persona que me haga ciento por ciento feliz, no de a ratos, como me venía pasando”, dijo.

También, la panelista contó que su exnovio no quería separarse de ella. “El no se planteó nunca todo esto, él quería seguir, pero yo no. Mauricio es más de charlar las cosas, de querer solucionarlas pero yo siento que no va más”, repitió. Y agregó: “Es que no congeniábamos en la vida. A veces pasa que te amás un montón y sin embargo hay otras cosas que te separan”.

En otro momento de la charla, ella reveló que lo había bloqueado de las redes sociales. “Me imaginé”, le dijo Ángel, con cara de conocerla mucho. Y Estefi continuó: “Me pasó con todas mis separaciones que por un tiempo necesito no saber nada de la otra persona, no hablar por un tiempo, así que por eso lo bloquée, pero con respeto, necesito silencio. Le dije, si pasa algo grave llamame, pero yo necesito no saber nada”, destacó firme en su decisión de seguir adelante sola.

Con respecto a si se le haría difícil no stalkearlo en las redes, fue sincera. “El sube cosas muy aburridas, todas de su trabajo, que a mí me embola”, confesó sonriendo. “Nunca le miré nada de sus redes y le expliqué que lo iba a bloquear, y lo aceptó”, sentenció.

Ángel quiso saber si ella deseaba ser mamá porque hace un tiempo atrás había congelado óvulos. “Hoy no me siento en condiciones de tener un hijo, pero no porque ahora no estoy en pareja, no lo haría con nadie. Estoy a full con mi carrera, quiero recibirme cuanto antes”, se sinceró.

“¿Y saldrías con alguien?”, le preguntaron a coro sus compañeras. “Ahora no estoy para estar con nadie”, destacó, aunque enseguida aclaró: “Saldría, pero no con alguien desconocido, capaz saldría con algún exchongo, nunca con exnovio”, dijo.

Más adelante, salió un tema que nadie esperaba. Estefi contó que Carmen Barbieri le hizo pisar el palito al aire del programa en el que ella está como panelista, Mañanísima con Carmen, por Ciudad Magazine. “Yo le había pedido a Carmen que no dijera nada porque no lo quería contar y ella me hizo decirlo al aire. Me tiró de la lengua porque me preguntó: ‘¿Vas a ir con tu novio?’ y yo tuve que admitir que me había separado. En ese momento, Carmen le mandó un mensaje a De Brito. “Ángel, mirá en qué programa contó Estefi su primicia”. El conductor de LAM se preguntó al aire, filoso y sin esperar respuesta: “¿Pero qué le pasa a Carmen Barbieri conmigo? ¿Compite?”

