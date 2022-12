Santiago del Moro anunció que ingresarán nuevos participantes a Gran Hermano: la reacción de la casa

Gran hermano anuncia que habrá nuevos participantes

Los televidentes ya lo sabían un día antes, cuando el conductor Santiago del Moro había detallado que se produciría el ingreso de tres nuevos participantes a la casa, en tanto que gracias a un repechaje, dos de los eliminados tendrán la posibilidad de regresar, ya con información del afuera un bagaje que dista mucho del que tienen los que continúan encerrados desde el principio, claro.

En la última gala se produjo finalmente el anuncio respecto de estas novedades, momento en que Del Moro se comunicó con los “hermanitos”. “Lo voy a hacer rápido, cortito y al pie. Primero, dentro de poco, un premio para ustedes nada más. Eso por un lado, después les contaré más Después les quiero decir que en los próximos días, no sabemos cuándo, estén preparados porque van a ingresar nuevos participantes”.

La reacción unánime, de las chicas principalmente, fue un “no” rotundo. En tanto que el conductor continuó detallando que “esto no incide en nada con la duración del programa, no es que se va a estirar más o menos, no la vean por ahí. Sí es parte de la competencia y está en el reglamento y pasa en todas partes del mundo, así que agárrense fuerte, jueguen y disfruten”. Los participantes, en tanto sólo querían certezas, saber qué día ingresarían los nuevos, pero no había más detalles para revelarles por parte del ciclo.

Así había anunciado Santiago del Moro el ingreso de nuevos participantes

“Miren mucho esa puerta”, continuaba Del Moro, haciendo oídos sordos de los cuestionamientos, “porque hoy, mañana, pasado, la semana que viene o no sé cuándo puede entrar alguien, o una, dos tres, cuatro, no sé cuántas personas. Los quiero, hasta la próxima”. Así se despidió sin brindar más información, hecho que generó sin dudas un revuelo dentro del hogar.

“¿Esa era la noticia?”. estallaba de furia Julieta, en tanto que Romina solo atinó a revolear un almohadón contra el sillón. Mientras tanto, Conejo intentaba calmar los ánimos, con comentarios como “y bueno, pensá que vas a conocer gente nueva”, en tanto que armó un nuevo frente de discusión entre Thiago y Daniela, ya que afirman que el joven se mostró feliz por la novedad”.

Por su parte, Nacho continuaba con las elucubraciones respecto de lo que sucedería: “Capaz no sale nadie por la final y la próxima sacan dos”. Sin embargo, Conejo especuló con que no sacarían en las próximas galas por las fiestas. Pero quien continuaba indignada era Julieta, quien afirmó que “esto a mí me desmotiva, sinceramente, me parece injusto. El que entra, como llega se va”. Alexis, en tanto, se centró en el hecho de que quien ingrese, lo hará con mucha información del afuera respecto de la casa.

Thiago de Gran Hermano 2022 se enteró que su padre estuvo preso

“Por favor, gente, no es justo, dos meses acá, lejos de mis hijas, todo, y que venga alguien, no”, expresó Romina intentando generar empatía con los televidentes. “es que si no es todo muy monótono, hay que poner algo más de adrenalina”, explicó Nacho.

Santiago del Moro había comenzado la edición de El Debate de Gran Hermano 2022 de este martes alentando a la selección argentina, que había logrado su pase a la final del mundial Qatar 2022 después de vencer a Croacia por 3 a 0. Pero, enseguida, contó lo que había sucedido en la casa el lunes, cuando alguien arrojó una pelota con información de afuera, en la que hablaba de la detención del padre de Thiago Medina por violencia doméstica. Y mostró todo lo que había sucedido entre los participantes a raíz de esta situación.

