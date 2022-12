El repudiable plan contra Alfa en Gran Hermano 2022: “¿Se darán cuenta si mañana amanece flotando?”

Gran Hermano 2022: el plan de los más jóvenes contra Alfa

Con Agustín como nuevo eliminado y a la espera de que entren nuevos participantes a la casa de Gran Hermano, quienes allí se encuentran están viviendo una tensión constante, con reproches y reclamos cara a cara, además de conversaciones en grupo que distan mucho de lo que sería una convivencia pacífica. Prueba de ello es cómo se comportan cuando nadie dentro de la casa los escucha y hablan en privado.

La relación entre Thiago y Alfa está cada día más tirante, desde el domingo en que el joven lo encaró y le cuestionó el hecho de que aplaudiera al momento de que Agustín abandonara la casa. “Me pareció irrespetuoso que hayas aplaudido”, en tanto que el mayor de la casa solo se limitó a decir “no aplaudí”. Sin embargo, el joven continuó con su discurso, y se mostraba seguro respecto de su queja “sí, aplaudiste, de vuelta lo mismo”.

“Igualmente no estoy esperando tu aceptación o reprobación”, plantó Alfa su parecer, para que luego Thiago asegurara que “me parece irrespetuoso porque ya es la segunda vez que hacés lo mismo”, ante lo que su interlocutor expresó: “¿La semana pasada no estabas pidiendo que yo me vaya?”. El momento de tensión no pasó a mayores, y fue en ese instante en que Thiago se dirigió a la habitación, donde Marcos, el primer salvado de esta gala de eliminación, se encontraba relajado.

Alfa es el centro de atención para un grupo de los jóvenes que allí se encuentran

En esta oportunidad, en una charla en el patio, Maxi le preguntó a Thiago si había mantenido relaciones sexuales en la habitación, a lo que éste contestó: “Un toque, sí, siento que siempre cuando arrancamos se destapa la cara y me mira”, en relación a Alfa, que duerme en la misma habitación. “Hoy a la mañana estábamos por arrancar a hacer algo y se despierta Alfa”, continuó.

Tras ello, comenzó a dar más detalles de ese momento, asegurando que “estaban todos durmiendo y de repente arrancamos yo y Dani. Beso que viene, beso que fue,..” y ahí fue cuando Conejo interrumpió: “¿Vos decís que la producción se dará cuenta si mañana amanece flotando? Yo te lo soluciono en un ratito nomás”. Maxi, quien se mantenía en silencio escuchando, también dio su parecer, al asegurar que “ahora en el súper, si encuentran un polvito mágico o algo de eso... chau”.

Alfa cuestiona a Thiago por tener relaciones íntimas al lado de su cama

Los cuestionamientos sobre el hecho de tener relaciones en la habitación que comparten no es una discusión de ahora, hace unos días Thiago y Daniela se encontraban acostados y comenzaron nuevamente con su juego. Debido a los sonidos y a la incomodidad reinante, algunos de los jóvenes se fueron a otra habitación, en tanto que Alfa se quedó allí a la espera de poder decirles todo lo que pensaba al respecto. Primero, prendió la luz, ya que supuestamente se había desvelado. Esa luz fue la que Thiago comenzó a cuestionar, para luego el mayor de la casa asegurarle que no quedaba bien que tenga relaciones sexuales frente a todos.

“¿Por qué no apagás esa luz, Alfa, por favor?”, cuestionó Thiago, ante lo cual, la respuesta recibida fue “porque ahora me desvelé, nenito”. Pero claro, eso sería solo la punta de lanza del momento que se avecinaba, y el joven, con la voz un poco más firme, le cuestionó: “Después rompés las pelotas cuando uno deja la luz prendida, loco”, mientras que se la escucha a Daniela susurrar un “tranquilo, ya está”.

El temperamento del mayor estaba cada vez más caldeado y lanzó un “Yo no jodo a nadie, Thiago, estaba acá durmiendo tranquilo. Andá a c... a la habitación de al lado a ver si Cata, Romina, y todos se la aguantan. Andá a c... acá al lado. Yo no soy un perrito que hago cualquier cosa en cualquier lado. Andá a gar... a la habitación de al lado a ver qué pasa”.

Lejos de amilanarse, Thiago le retrucó: “Es que yo quiero estar acá, ¿hay algún problema? ¿Tanta envidia tenés, boludo?”. Ante ese comentario, el mayor sólo atinó a decir “¿envidia? por favor, chiquito... ¿envidia de estar gar... en cualquier lado? No, papi”. El menor, entonces, le cuestionó que se refiriera en ese términos estando en frente de una mujer, además de aclararle que “ya me está dando por los huevos las cosas que estás haciendo”.

Los ánimos no bajaban y finamente Thiago y Daniela desistieron de continuar lo que estaban haciendo y se retiraron de la habitación.

