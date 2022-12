Andrés Nara se reconcilió con su exnovia, Cari Nara: “El tiempo sana”

Andrés Nara se reconcilió con su exnovia, Cari Nara (América)

Este lunes en Intrusos (América) luego de contar cómo vivió Wanda Nara su cumpleaños número 36 -los cumplió el pasado viernes 9 de diciembre-, se reveló que la mediática se habría reconciliado con su papá, Andrés Nara, quien estuvo presente en la celebración. “Se reencontraron en el cumpleaños”, dijeron en la mesa que conduce Flor de la V.

“La pelea entre Wanda y Andrés data de 2013, 2014. Fue en el casamiento de Wanda y Mauro Icardi, en el que Andrés llegó presentando novia: en ese momento era Carina Tononi. Algunos habían pensado que había habido una infidelidad con Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira, pero ya estaban separados. Pero los pusieron en un silloncito, medio alejado del salón”, puso en contexto la periodista Nancy Duré.

“Ese casamiento termina en escándalo porque Andrés se va con Carina y, después, Wanda se enoja muchísimo no solo porque él adelantó que estaba embarazada antes de que ella lo haya dicho, sino también porque Carina empieza a usar el apellido Nara, Cari Nara, para hacerse famosa como cantante. Desde entonces, la relación entre Andrés y Wanda quedó detonada. Pero también la relación entre Andrés y Carina se terminó: la terminó dejando al aire de este mismo programa...”, agregó Duré.

Carina junto a las hijas de Andrés, Zaira y Wanda, en una postal del 2014

Sin embargo, hace aproximadamente un año, Andrés y Cari retomaron el contacto de a poco y decidieron verse de nuevo, ya que comparten vecindario en la localidad bonaerense de Tigre. “Cuando se vieron, lo primero que hicieron fue darse un pico. No son novios, porque en este momento no quieren ponerle título a la relación”, contó también la periodista.

A partir de esta buena sintonía entre la expareja, derivó la reconciliación entre Andrés y su hija mayor. “Ellos se arreglaron y a la vez fue Cari la que le dijo a él: ‘Andá a la casa de Wanda. Llamala, reconciliate’”, dijo.

“Me parece perfecto, era el momento de que se arreglaran. Es la familia”, opinó Cari sobre este reencuentro entre Andrés y su hija. “A él le dolía, se hacía el duro, pero obviamente le dolía no verla, no conocer a las nietas... Siempre me lo decía”, agregó. “Verlos así, todos sonrientes y a los nietos también, me puso muy contenta”, dijo luego acerca de cómo vivió que Nara se revinculara con su familia en el cumpleaños de Wanda.

Cari Nara y Andrés Nara, juntos otra vez, aunque no como novios

“Entre nosotros logramos calmar las aguas y empezamos a vernos nuevamente. Más relax, no tan novios. Somos vecinos, encima. El último partido que jugó Argentina lo vimos juntos, estuvimos juntos todo el día, en la pileta, después nos fuimos a cenar. Y yo le pregunté si la iba a llamar a Wanda por el cumpleaños”, dijo Cari acerca de cómo se dio el reencuentro de ella con Andrés y también cómo fue que incidió en que él se amigara con su hija.

“La pasamos bien, disfrutamos de cada cosa que hacemos. Pareciera que nunca nos dejamos de ver. Y todo re sano. Ahora es todo muy sano. El tiempo sana. Fueron varios años que estuvimos separados. Nos vimos y nos dimos un pico, como si nunca hubiera pasado nada. Creo que hay cosas que siguen estando muy fuertes entre nosotros, a pesar de toda el agua que corrió bajo el puente. Yo estoy contenta, estoy bien con él”, cerró Cari con respecto al nuevo rumbo que tomó su relación con Andrés.

