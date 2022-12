El desopilante karaoke de Marcos de Gran Hermano que fue furor en las redes y despertó las risas de todos

El karaoke de Gran Hermano 2022

Como es costumbre desde que comenzó Gran Hermano 2022, los viernes a la noche los jugadores disfrutan de un momento de fiesta temática, en general de baile y de diversión entre ellos. Si bien no pueden salir a ninguna parte, la producción del reality de Telefe se encargó de ofrecerles este día en especial un rato de esparcimiento, en el cual hasta le permiten beber una lata de cerveza a cada uno de ellos.

El tema del alcohol a veces se convierte en moneda de cambio, ya que la semana pasada, por ejemplo, Daniela Celis y Julieta Poggio fueron por toda la casa a pedirles a sus compañeros su vaso de cerveza. En esta oportunidad, como ya quedan menos jugadores las noches de los viernes dejaron de ser solamente de baile y música. Ahora armaron un karaoke para que cada hermanito pase adelante a cantar su canción favorita.

Así fue como Romina, Daniela, Julieta, Coty, Cone, Thiago, Nacho, Alfa, Maxi, Marcos y Agustín fueron pasando de a uno o en dúos para entonar las letras elegidas sobre la base de una canción ya grabada.

Cuando fue el turno de Marcos Ginocchio, los hermanitos estallaron de risa. La cuestión fue que el salteño comenzó cantando “Fuiste”, de Gilda y por momentos se perdía bastante la letra, en otras ocasiones se salteaba párrados, no sabía cuándo arrancar a cantar y lo peor de todo fue su afinación.

Marcos Ginocchio de Gran Hermano sorprendió a todos con su voz (Foto: Captura Telefe)

Marcos intentaba cantar seriamente, como es su estilo en general, y moverse al compás de la música. Sin embargo, sus tonos agudos y entrecortados hicieron que el resto de sus compañeros no parara de reírse. A pesar de la mala entonación del “primo”, los chicos lo acompañaron con aplausos y cantando “Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste”.

Las noches de los viernes son súper necesarias para generar momentos de unión entre ellos y también para crear ratos de esparcimiento, pese a las reglas estrictas que hay adentro de la casa, como la de no poder quitarse nunca los micrófonos, excepto cuando se bañan o duermen.

Hace dos semanas, las que llamaron la atención de los televidentes y de sus seguidores fueron Daniela y Julieta. Las amigas se dieron un apasionado beso en una de las fiestas temáticas, en ese caso, la celebración mundialista.

Las chicas, producidas con detalles albicelestes y con las caras pintadas con la bandera argentina, sorprendieron a todos sus compañeros y también a los panelistas de La noche de los ex que se emitía en vivo por Telefe.

La chicas se hicieron íntimas amigas desde el primer momento en que entraron a la casa y, aparentemente, este gesto de cariño no era más que parte de un juego. Sin embargo, la imagen sorprendió hasta al conductor.

Julieta y Daniela se besaron en Gran Hermano 2022

“¡Ey! ¡Uhhh! ¿Un beso entre Julieta y Daniela?”, preguntó Robertito Funes Ugarte al ver las imágenes. E, incrédulo, les solicitó silencio a sus panelistas y le pidió a la producción que volviera a pasar ese fragmento de la grabación. “¿Ustedes vieron lo que yo vi? No es que me asombre, ¿no?, pero…”, insistió el conductor. Y luego decidió volver a espiar la fiesta. “Vamos otra vez a la casa para ver este beso entre Pestañela y Disney”, dijo haciendo alusión a los apodos con los que se las conoce a las participantes. Pero las chicas, que estaban con ganas de seguir disfrutando, no mermaron en sus intentos. Y, también como parte del juego, terminaron sumando en un beso grupal a Juliana Díaz, quien fue eliminada de la casa unos días después.

