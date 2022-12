La emoción de Flor de la V tras un acto escolar de sus hijos: “Para el colectivo de mujeres trans, es una conquista”

La emoción de Flor de la V en un acto escolar de sus hijos

Este viernes, Florencia de la V no pudo evitar llorar al realizar la apertura de Intrusos (América) cuando comenzó a contar una anécdota familiar y que compartió con los televidentes del programa que conduce.

El hecho se relaciona con sus dos hijos, Isabella y Paul, quienes están finalizando el ciclo lectivo de este 2022. Al comenzar a hablar de sus niños, a Flor se le quebró la voz. “La vida no te prepara para este tipo de cosas”, comenzó diciendo y se disculpó. “Todavía tengo la voz tomada, que hablo y me quiero largar a llorar”, agregó al tiempo en que recordaba todo lo que vivió en la última semana en el colegio de sus hijos.

“Ayer, me veía sentada y, mientras, hablaban las maestras de todo lo que significa acompañar a los chicos y la crianza”, dijo la conductora. “Le quiero agradecer a todas las autoridades y a los padres y las madres que me he cruzado desde que ellos empezaron, en salita de 3, porque es de muchísima emoción y felicidad”, contó Flor sobre la comunidad educativa que la rodea a ella y a su marido Pablo Goycochea en esta trayectoria escolar que están atravesando los chicos.

En marzo y al aire de Intrusos, Flor de la V recibió la visita sorpresa de su familia

“Para nosotras, para el colectivo de mujeres trans, son conquistas: que yo esté ahí, en el colegio, y que me esté pasando esto”, plantó de la V al respecto. “Y a mis hijos, Paul y Bella, los amo con toda mi alma. Son mi orgullo y lo mejor que me ha pasado en la vida”, volvió a emocionarse y agregó unas palabras dulces para Goycochea. “Y, obviamente, a mi marido que seguramente sin él no hubiera podido hacer ni la mitad de cosas que hago porque está siempre apuntalando a la familia. Así que gracias”, cerró.

En marzo pasado y por el día de su cumpleaños número 47, Flor recibió una gran sorpresa en Intrusos, donde sus compañeros la felicitaron durante todo el programa con recuerdos de su carrera. Después de que agradeciera por el cariño y la oportunidad de conducir el histórico ciclo -luego de que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dejaran la conducción para apostar a otros proyectos-, ingresaron al estudio sus hijos, Paul e Isabella, junto a Goycochea.

“¡No puedo creer! ¡Cómo me engañaron!”, exclamó la conductora en el final del programa cuando los mellizos aparecieron en escena. “¡Vinieron todos! No puede creer que te convencieron”, expresó asombrada por la presencia de su esposo, quien no suele salir mucho en cámara. Un bonete, una torta y varios globos decoraron el panel para la ocasión y la homenajeada tomó la palabra antes de alzar su copa para brindar con todo su equipo: “Me sorprendieron, gracias por este momento, gracias al canal, a mis compañeros, a la técnica, a la seguridad, soy muy feliz de este presente maravilloso”.

La conductora celebró junto a sus dos hijos, Isabella y Paul, y también la felicitó su marido, Pablo Goycochea

“Estar cumpliendo un sueño de conducir este programa de espectáculos, gracias a todos los compañeros que me han saludado y se tomaron el tiempo de escribirme, les juro que más no puedo agradecer, esto es lo más importante que es mi familia”, aseguró mientras abrazaba a sus los pequeños de 10 años. Paul se mantuvo parado a su lado en todo momento y su hermana Isabella se sentó en el sillón de su madre, y todos juntos pidieron los tres deseos antes de soplar las vela del pastel de chocolate.

Seguir leyendo: