La confesión que le hizo Anita Co a uno de los participantes de Canta Conmigo Ahora: “No se puede decir eso”

La confesión que le hizo Anita Co a uno de los participantes de Canta Conmigo Ahora (Foto: Ramiro Souto)

Cuando Marcelo Tinelli le da la bienvenida a la segunda edición de Canta Conmigo Ahora, el ciclo que sale todas las noches por El Trece, el público se levanta a aplaudir. “Buenas noches América” es el slogan de Marcelo que abre el certamen de canto más famoso de la televisión argentina.

“Hoy van a cantar los últimos tres participantes de la semana”, afirmó el conductor y le dio paso al escenario al primer participante, Julián Burgos. “Ya estamos en diciembre y se viene la gran final el próximo jueves 22″, anunció Marcelo. “Quedan pocos concursantes y solo uno se va a ganar los 10 millones de pesos”, agregó.

El cordobés, quien cantó junto a Anita Co “No me ames”, tuvo una de las repercusiones más cálidas de parte de los miembros del jurado.

Anita anunció que cuando se enteró que iba a cantar con Julián casi se desmaya. “Sos mi preferido”, le confesó al participante y él le dijo que no lo dijera. “No se puede decir eso”, le reprochó a su compañera de canto aunque después reconoció que aprendió mucho de ella en cuanto a moverse en el escenario y a interpretar el tema. Por su parte, la actriz le devolvió el elogio: “Yo quiero tomar clases de canto con él”.

Con mucha química entre los dos, su compañera contó cómo es la personalidad de Julián. “Por un lado es supertierno y por otro, es un torbellino, es lo que tiene en el corazón”, reveló conmovida.

La canción elegida para interpretar fue “No me ames” y gran parte del jurado se puso de pie para votar por esta pareja.

Patricia Sosa fue la primera en manifestar su opinión. “Se ve que Anita te tuvo muy corto con la expresión porque fue un teleteatro lo que vimos. Anita, estuviste perfecta, hiciste un gran papel de principio a fin”, reveló la exintegrante de La Torre.

Luego, fue el turno de Bebe Contempomi. “En la primera edicion yo percibía que había dos o tres ganadores, pero ahora está mucho más difícil. Para mí es imposible imaginarme quién va a ganar. Son geniales todos. No sé cómo voy a elegir, es un nivel altísimo”, pronosticó el periodista de música.

Las palabras de Oscar Mediavilla sorprendieron a la pareja en el escenario. “Indudablemente este chico tiene un caño privilegiado, es uno de los que más me gustan. Y Anita estuvo muy bien, soportando ese vendaval que es este muchacho. Vos sos uno de mis favoritos”, aseguró.

Finalmente, llegó el momento de escuchar al Puma Rodríguez. “Me da la impresión de que Julián es ventrílocuo, no tengo palabras para halagarte, de verdad me impresiona el caudal de tu voz, la media voz, la expresión que tienes. Anita, estabas muy nerviosa y lo hiciste muy bien”, expresó conmovido.

Finalmente, a la hora de votar, Julián Burgos obtuvo solo 90 puntos. En ese momento, la mayoría del jurado se quedó sorprendido. Y Tinelli tomó la palabra: “Con 90 puntos sos el último puntaje de este certamen. Si alguna de las próximas dos parejas hace más de 90 puntos con todo el dolor del alma y con el puntaje enorme del jurado vas a quedar eliminado”, le disparó.

De inmediato, se generó una acalorada discusión entre los miembros del jurado. Patricia Sosa, visiblemente enojada, gritó desde su lugar que no era posible ese puntaje. Por su parte, Lourdes también dijo que no estaba de acuerdo: “Agarrame porque me vuelvo loca”.

El Puma, como presidente del jurado, recordó que realmente lo que juzgaron fue al participante más allá de quién lo acompañó en cada caso. “Es una pena que este muchacho se vaya pero la ley está para cumplirla”, expresó.

Mediavilla, más ofuscado, admitió que cada uno podía votar como quería pero que era una pena perder a una voz como esta porque Julián fue impecable cuando cantó.

Entonces, algunos miembros del jurado que no lo votaron - fueron diez - se sintieron en la obligación de explicar por qué razón no se habían levantado. Kary Barda dijo que le parecía que Julián tuvo demasiada potencia pero que a ella le hubiera gustado que matizara y regulara más el caudal de su voz.

Del mismo modo, Jamila Asero expresó que los matices en la voz media se perdieron un poquito y que incluso hubo momentos en que desafinó.

De este modo, quedó esperar a que cantaran los próximos dos participantes para conocer si se convertía en finalista.

El segundo concursante fue Lucas Barros, de Tucumán. El joven, con 23 años, cantó junto a Facu Magrané, quien empezó en la música a los 13 años y ahora es corista y bailarín de Los Pimpinela.

La pareja cantó “No importa la distancia”, de Ricky Martin y obtuvieron 99 puntos del jurado. Lucas fue uno de los finalistas del certamen, y se ubicó entre los 13 mejores.

La última participante fue Yuli Ramos, quien cantó junto a Mariana Sosa: “To love somebody”, de The Bee Gees y obtuvieron 94 puntos.

De esta manera, Julián Burgos quedó afuera del certamen pese a la opinión dividida del jurado.

