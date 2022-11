Canta Conmigo Ahora: Patricia Sosa confesó cuál es la verdadera relación que la une a Oscar Mediavilla

Canta Conmigo Ahora: Patricia Sosa contó cuál es su verdadera relación con Oscar Mediavilla (Foto: Captura El Trece)

Día tras día, tanto los cien jurados de Canta Conmigo Ahora, el ciclo de El Trece, como el mismo Marcelo Tinelli se emocionan y asombran ante la calidad de interpretación de los participantes.

Sin embargo, en esta oportunidad la sorpresa vino de parte de dos de los integrantes del jurado. Todo ocurrió cuando la primera participante, Lucía Belén Báez terminó de cantar su primer tema antes de pasar a la segunda ronda de interpretaciones. Tinelli, como es su costumbre, le ofreció la palabra a algunos miembros del jurado para que le hagan sus devoluciones.

En ese instante, Oscar Mediavilla había tomado el micrófono y le dijo a Lucía que le había encantado su performance. En tanto, Marcelo lo interrumpió y le preguntó de qué estaba hablando antes con Patricia Sosa, su mujer.

El productor no le respondió pero le aclaró, en broma, que siempre hablaba de su propia inseguridad con Patricia. Pero el hombre de Bolívar quiso saber más y le volvió a consultar: “¿Cuál es el estado civil de ustedes?”.

Lejos de amedrentarse ante la pregunta personal, Mediavilla fue muy claro al respecto. “Nosotros estamos divorciados pero a veces vivimos juntos, y desde hace un tiempo volvimos a estar en pareja. Nos va muy bien, nos resulta este formato”, agregó entre risas. Y continuó: “Yo voy a la casa de ella con mi valijita, con mis cosas y después me voy y me vuelvo a la mía. Digo ‘buenas noches, un beso para toda la familia’.

Oscar Mediavilla reveló cuál es la verdadera relación que lo une a Patricia Sosa (Foto: Captura El Trece)

Luego de estas confesiones, Marcelo quiso que se dieran un beso en público. Pero antes de hacerlo, Oscar volvió a tomar el micrófono para explicar que a pesar de esta historia que tienen con Patricia están más felices que nunca. Entonces se acercó a su mujer, esquivando al Puma Rodríguez, quien estaba sentado en medio de los dos, y la besó. Para eso, el Puma tuvo que agacharse entre las risas del público.

Sin embargo, Patricia reveló un detalle que no le gusta de su pareja. “No quiero que me agarre la cara antes de darme un beso”, aclaró la cantante de La Torre. “¡Pero cómo no te gusta!”, le dijo Marcelo. Y ella explicó que no le agrada que nadie le sujete la cara.

La interpretación de Belén tuvo devoluciones muy positivas por parte del jurado. La joven de 25 años cantó “Amor prohibido” en primera instancia y en segundo lugar “Me muero”, de La quinta estación.

A la hora de elegir ella cuál canción sería la que obtuvo más puntaje por parte del jurado, la participante de González Catán se quedó con la primera y fue un acierto. Obtuvo 83 puntos contra 72 de su segunda opción y pasó a la ronda de finalistas.

En segundo lugar, se presentó Julián Burgos. El joven que es favorito del público, cantó “Reloj” como primer tema y como segunda opción, el tema New York, New York.

Con ambas interpretaciones se llevó el aplauso unánime del jurado y recibió excelentes devoluciones.

El Puma Rodríguez dijo, sin dudarlo: “Este muchacho me sorprende muchísimo, acá en Argentina tienen un producto de exportación para toda América. Eres un tenor, la potencia de tu voz me hace alucinar” Y concluyó: “Hace años que no escuchaba a un cantante como tú. Tu voz traspasa y hace que uno se levante de la silla”.

“¡Qué caño que tenés en la voz!”, le gritó El Tirri. “El porte, la facha, la rompiste aunque en una parte te hayas olvidado la letra”, le dijo contundente.

Por su parte, Bebe Contempomi le destacó “su vozarrón”. “No sé cómo voy a hacer para no votarte alguna vez”, afirmó.

La devolución más emotiva fue la de Cucho Parisi. “Impactante, me conmoviste, arrancaste tranquilo pero de golpe metiste una voz... Sos todo lo que está bien. Gracias por la música, seguí tu camino sin mirar atrás, como dicen Los Decadentes”, le aconsejó.

En tanto, Machito Ponce contó que su esposa es fanática de Luis Miguel y que en su casa todos los fines de semana se escuchan boleros. “Este tema es mi música de fondo. Sos un genio”, le dijo intimista.

Finalmente, Burgos eligió su segundo tema y también acertó ya que recibió 95 puntos del jurado contra 93 de su primera canción.

La tercera participante fue Candela Esmeralda, quien cantó “Imagine” y “Tu amor”.

Entre risas, Marcelo la “retó” porque ella no recordaba de dónde es oriundo el conductor. “Te lo dije cada vez que viniste a cantar, ¿no te acordás?”, le reprochó el hombre de Bolívar.

Cuando llegó la hora de votar su mejor puntaje, Candela se quedó con el primer tema.

Eligió el primer tema y recibió 79 puntos y se ubicó en el primer lugar en el podio.

