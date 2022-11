Canta Conmigo Ahora: Marcelo Tinelli confesó una extraña costumbre de El Tirri desde que viven juntos

Marcelo Tinelli confeso una extrana costumbre de El Tirri

Si algo tiene de particular Canta Conmigo Ahora, el ciclo de El Trece, es que Marcelo Tinelli conjuga a la perfección - y con mucha experiencia - la emoción de las voces de los cantantes con algunas situaciones que se viven en el estudio. Tanto es así, que desde historias de vida de los participantes hasta comentarios graciosos y conmovedores, todo suma a la hora de elegir a los favoritos.

En esta oportunidad, la primera concursante en pasar al escenario a demostrar su entonación fue la cantante callejera Dámaris Sully. La artista, visiblemente nerviosa, contó que esta vez estaba acompañada por su mamá y por su amigo Rodrigo, que también canta en la calle como ella. El joven, de solo dieciséis años, se presentó como “el maestro” y, con una guitarra en la mano, apostó contra Marcelo a que si Dámaris superaba los 84 puntos que necesitaba para pasar a la final cantaría La Malagueña, a dúo con ella.

Cabe recordar que la semana pasada se vivió una situación muy tensa entre algunos miembros del jurado cuando escucharon a Dámaris. A la hora de votar, después de que Sully cantara Amiga traidora, de Ángela Leiva, rápidamente se encendieron las luces de los jurados, que quedaron atrapados en la voz y en la soltura de la joven. En ese momento, Bebe Contepomi dejó en evidencia a Celeste Carballo. “Impresionante. No canten cumbia porque van a sacar 99, les aviso porque Celeste no se levanta si cantan cumbia”, dijo tajante.

Tinelli no perdió la oportunidad para generar un debate entre los miembros del jurado y entonces le preguntó su opinión al Puma Rodríguez. “Yo, como presidente del jurado, voy a hacer una amonestación a Celeste. Ella no puede, ella tiene que juzgar a la cantante”, explicó el venezolano.

Sin embargo, hubo muchos jurados que apoyaron a la cantante de Coronel Pringles y ella misma argumentó que “no le había gustado la performance de Dámaris”.

En esta ocasión, no hubo dudas en cuanto al puntaje. Luego de cantar Fue difícil, una de las canciones que interpreta Rodrigo Tapari, la participante obtuvo 93 puntos y pasó directo a la final.

En cuanto a la devolución de los expertos, no hubo disidencias entre ellos. El Puma la felicitó a Dámaris por su voz sólida y por su afinación perfecta, mientras que Patricia Sosa le destacó su gracia. “Cómo se nota que tenés que enfrentarte todos los días a diferentes públicos que por cantar en la calle a veces no te quieren escuchar”, le dijo y Dámaris asintió profundamente conmovida.

Cuando llegó el turno de Julián Burgos, el segundo participante de la noche, ocurrió un momento gracioso que despertó la risa de todo el público menos de El Tirri, el primo de Marcelo. Todo sucedió cuando el participante de Las Peñas, de la provincia de Córdoba, contó que estaba acompañado en esa oportunidad por una tía del corazón. “Ella es quien me representa en los shows y a quien hago renegar más que a mi mamá porque me cuesta levantarme a la mañana para ensayar”, confesó el participante de 35 años.

Canta conmigo ahora: Marcelo Tinelli confesó una extraña costumbre de El (Foto: Ramiro Souto)

“¿Vos sos medio Tirri?”, le preguntó Tinelli. Burgos no entendió la comparación y le explicó que no entendía a qué se refería. Entonces Marcelo aseguró que lo decía porque desde que viven juntos con su primo se van a dormir a la misma hora todas las noches, pero que después al día siguiente El Tirri no se levanta hasta las 4 de la tarde. “Lo que pasa es que se escapa a la madrugada para salir a bailar cuando todos ya nos dormimos”, lo escrachó Marcelo a su primo, mientras éste lo miró serio y no dijo ni una sola palabra.

