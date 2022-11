El blooper de Wanda Nara durante el partido de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022

Wanda Nara

Wanda Nara sigue en las Islas Maldivas compartiendo unas vacaciones románticas con Mauro Icardi luego de la separación, un fugaz romance con L-Gante y la correspondiente reconciliación con su marido.

Desde ese paradisíaco destino es que la mediática publicó en sus redes sociales una serie de polémicas publicidades de un casino mientras se disputaba el primer partido de la selección argentina de fútbol en el Mundial Qatar 2022, el cual terminaría en dura derrota para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Las historias de Nara estuvieron publicadas durante largos minutos pero, al finalizar el partido y al consumarse la derrota del equipo que capitanea Lionel Messi, decidió eliminarlas. Wanda había publicado algunas Instagram Stories recomendando unos juegos de casino para ganar dinero y luego las borró para que no quedaran pruebas. Sin embargo, dejó a la vista una de las publicidades de una aplicación de citas. “Te voy a dar un dato que me hubiera gustado que me den a mí. Esta app es para conocer los solteros más lindos que te imagines”, dice Nara en el video.

Cuando terminó el partido, Wanda tomó su cuenta de Twitter para dejar un mensaje de aliento para el equipo argentino. “Todavía falta mucho”, escribió con un corazón rojo y un emoji de manos rezando.

Wanda Nara, de vacaciones en las islas Maldivas junto a Mauro Icardi

Después de que Mauro Icardi confirmara su pase al Galatasaray, allá por el mes de septiembre, Wanda Nara se encargó personalmente de viajar a Estambul para buscar un hogar para la familia y conseguir colegio para sus cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, de su matrimonio con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su actual relación con el jugador.

Por entonces, la empresaria había desembarcado sola en la Argentina para participar como Investigadora de ¿Quién es la Máscara?, el programa de Telefé que condujo Natalia Oreiro. Y ya habían comenzado a sonar con fuerza los rumores de crisis en la pareja. Sin embargo, la decidida actitud de ella al mudar a toda su prole a Turquía parecía echar por tierra estas versiones.

Lo cierto es que, al poco tiempo, Wanda volvió al país y comenzó un coqueteo ni más ni menos que con Elián Valenzuela, conocido por todos como L-Gante, quien participó de la producción fotográfica de su línea de ropa deportiva y la invitó a protagonizar el video de El último romántico, en el que ambos interpretaron escenas de alto voltaje. Como si todo esto fuera poco, las salidas nocturnas de la empresaria y el cantante dieron que hablar, al punto que algunas imágenes delataban un acercamiento con un supuesto beso en público incluido en medio de un boliche.

Mauro Icardi y Wanda Nara, reconciliados

“Estoy separada”, repetía Wanda una y otra vez. Sin embargo, en un vivo que realizó desde su cuenta de Instagram, Icardi negó que el matrimonio se hubiera terminado. Y aseguró que todo se resolvería cuando su todavía esposa regresara al hogar conyugal. Lo cierto es que, antes de volver a Turquía, la empresaria mandó a alquilar un departamento en el mismo edificio en el que está alojado el jugador con sus hijos, pero en otro piso, como para no tener que pernoctar con él bajo el mismo techo. Pero todo indica que el operativo “reconquista” de Mauro, que comenzó con una limousine llena de flores y varios encuentros familiares, estaría dando sus frutos.

Wanda y Mauro se tomaron unos días de descanso ni más ni menos que en las Islas Maldivas, un paraíso tropical cito en el Océano Indico que se caracteriza por sus playas de arenas blancas y sus aguas azules. Y que, sin lugar a dudas, es el lugar ideal para quienes quieren disfrutar de unas vacaciones románticas.

