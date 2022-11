Gran Hermano 2022: Daniela tuvo un percance y Coti le pidió ayuda a la producción

Coti le pidió a Gran Hermano que consiga pegamento para las uñas de Daniela

Con el paso de las semanas, algunas de las participantes del reality Gran Hermano 2022 tienen problemas con su apariencia, ya que no pueden ir a la peluquería o a la manicura. En esta oportunidad, Daniela se mostró preocupada por el estado de sus uñas y pestañas.

Este lunes, la participante le expresó a Coti su preocupación por quedarse sin pegamento para uñas. Fue entonces cuando la joven correntina aprovechó para hacerle un pedido a la producción del popular programa de Telefe.

“Siento que extraño a la Dani con uñas”, manifestó la novia de El Conejo. “Brodi, decime vos ¿qué extrañas? Dani es uñas, uñas es igual a Dani. No le pueden no mandar un pegamento... Sí o sí, es su esencia y ahora no es más Dani”, reflexionó la participante. Luego reclamó otra vez mirando a las cámaras: “Dale Gran Hermano, mandale un pegamento, por favor”.

“Yo quiero ver tus uñas blancas. Siento que son muy chetas”, le contestó la morocha. Rápidamente su compañera le contestó esperanzada: “Después las vas a ver, si Dios y el Big quiere”. Habrá que ver si la producción accede a este pedido de las hermanitas.

Por otra parte, en la gala del último domingo, Lucila Villar fue eliminada del reality por el 65,38 % de los votos. Así las cosas, este lunes La Tora se sentó frente a Santiago del Moro y los analistas del programa en el Debate, dónde se emocionó al ver su paso por la casa y aseguró que ya estaba lista para la revancha.

La Tora abandonó la casa de Gran Hermano en la última gala de eliminación del domingo

“Estoy bien, tranquila. Pero con ganas de revancha ya, te juro que sí”, fue lo primero que le dijo la joven oriunda de Berazategui al conductor del ciclo. Y cuando éste le preguntó por qué pensaba que había sido la elegida por el público para abandonar la casa, respondió: “Por la honestidad y por las formas. Sé que muchas veces choca eso. Pero yo igual prefiero tener esta manera de ser, de ir a lo tora, que caretearla”.

Según explicó, para ella esto fue lo que le jugó en contra en el reality. “La honestidad tan chocante y el hecho de defender algunas posturas muy firmes, yo creo que molestó eso”, dijo la Tora. Y no pudo evitar las lágrimas al ver algunos fragmentos de sus momentos en la casa, en especial, cuando discutió con Walter Alfa Santiago por sus comentarios hacia Constanza Coti Romero, a los que ella definió como “acoso”. “Lindos recuerdos, muy fuertes”, remarcó.

En ese momento, del Moro le preguntó si en algún momento había sentido que la casa le había ganado por su temperamento. “No, porque cuando necesité ayuda la pedí. Me la dieron al toque. Siempre supe que era un juego, siempre supe de las cámaras, de los micrófonos, del afuera... Entonces, no siento que me haya ganado. Si no, tampoco creo que tuviera ganas de volver a entrar”, aseguró Lucila.

Por último, se refirió a su fuerte enfrentamiento con Alfa: “La broma no fue broma. Eso nunca va a ser broma. Si una chica te dice: ‘No, pará’, pará, porque no es no. Y eso te lo voy a discutir con quien sea y como sea. Esas cosas en el 2022, ya no son bromas. Y si alguien te dice pará, pará”.

