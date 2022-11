Primavera Sound Buenos Aires: el lineup de la segunda jornada del megafestival europeo que está haciendo historia en la Argentina

Fiesta de primavera en Buenos Aires (Crédito: Prensa Primavera Sound)

Primavera Sound Buenos Aires comenzó el miércoles 9 de noviembre en una espectacular jornada en la que se pudo disfrutar a Feli Colina, Javier Mena, Julieta Venegas y Björk. Pero eso fue tan solo el comienzo ya que aún quedan dos jornadas en las que se podrá disfrutar de la mejor música en vivo en los seis escenarios dispuestos en Costanera Sur.

Producido por DF Entertainment junto a Primavera Sound, el festival nacido en Barcelona que tiene 20 años de trayectoria además de traer grandes artistas de renombre internacional tiene como objetivo darle un lugar a la música alternativa o emergente.

La jornada del sábado se podrá vivir en el Escenario Flow con O.L.I.V.I.A. a partir de las 15.00 hs, sigue Jessie Ware de 16.30 a 17.30 hs. La golden hour estará a cargo de Father John Misty de 18.40 a 19.40 hs, mientras que la primera parte del turno noche será para Charli Xcx de 21.05 a 22.05 hs, con el espectacular cierre de Travis Scott a partir de las 23.30 hs.

Travis Scott (Crédito: Prensa Primavera Sound)

El Escenario Heineken comienza su line up a las 15.00 hs con Mhtresuno, sigue 16.35 hs con El doctor mientras 18.20 hs sube Amaia, la noche es para Follakzoid a las 20:45 y cierra Miranda! de 23:30 a 0:30 hs.

A las 15:40 se enciende el Escenario Samsung con Raveena y sigue a las 17:35 con José González. Será turno para Mitski a las 19:45 hs, mientras el ciclo de cierre será dos episodios pero por partida triple con el warm up de Hernan Cattaneo Live a las 22:10 hs y Damas Gratis+L-Gante cuando el reloj marque 0:45 hs.

Miranda! (Crédito: Prensa Primavera Sound)

La escena presentada por Bits by Axion funcionará en formato de corrido ya que los distintos artistas se irán pasando la posta sin pausa. El ciclo comienza con Santiago Uribe de 15.00 a 16.30hs, se pega Z@P hasta las 18:00 hs, continúa Tayhana hasta las 19:30 hs, luego sube Crystallmess hasta las 21:00 cuando Joy Orbison se prenda hasta las 22:30. El tramo final será para Uniqu3 hasta medianoche mientras Vtss B2b Lsdxoxo dará la fiesta final hasta las 2:00 hs.

Las tablas de Nobody is normal stage tiene de arranque a Niña Lobo a las 15:00 hs, Sasha Sathya a partir de las 16:15, sigue Elmalamía de 17:30 a 18:15 hs, media hora después sube Kiddo Toto hasta las 19:30 hs, para luego disfrutar de Peces Raros de 20 a 21 hs. Cierran este escenario el Sr. Coconut and his orchestra de 21:30 a 22:30 hs y N.A.A.F.I: Debit + Fausto Bahía + Mexican Jihad de 23:00 a 2:00 hs.

Hernan Cattaneo Live (Crédito: Prensa Primavera Sound)

El Escenario primavera tiene a Beak> de 15:40 a 16:25 hs, Sevdaliza de 17:20 a 18:20 hs, Los planetas de 19:20 a 20:30 hs, Caroline Polachek a partir de las 22:00 y el cierre de Gop Tun en el turno de 0:45 a 2:00 hs.

Este megaevento urbano está haciendo historia una vez más poniendo a Buenos Aires a la altura de las capitales europeas donde este tipo de festivales tienen lugar varias veces al año.

Además, el único medio de pago durante Primavera Sound Buenos Aires serán las pulseras que funcionan como “pasaporte de ingreso”. Estas se pueden cargar con dinero a través de la web de All Access o en los centros habilitados del predio para comprar merchandising o gastronomía en los más de 40 puestos de comida.