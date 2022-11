Wanda Nara se mostró con una bata blanca en sus redes sociales y L-Gante la invitó a pasar la noche juntos

L-Gante y Wanda Nara

Pese a que Wanda Nara se fue de la Argentina hace un par de semanas rumbo a Estambul, los rumores de romance con L-Gante no cesan, a pesar de que ambos en diversas entrevistas solo hablan de que existe una gran amistad. Pero ahora, la empresaria se la jugó con una sensual foto desde su habitación y el cantante le dejó un pícaro comentario.

En medio de su disputa judicial con su expareja por la cuota alimentaria, L-Gante repartió mil pesos a un grupo de chicos El cantante fue abordado por un móvil antes de abordar un avión para viajar a Misiones VER NOTA

En la postal se la puede ver a la empresaria sentada con una bata de color blanco comiendo una lechuga, por ende, el interprete no ocultó su atracción por ella y la invitó a pasar una noche con el. “Buenas noches para vos”, le dijo la mediática, y él le retrucó picante: “Si es con vos, mejor”.

Wanda se encuentra en Roma junto a sus dos hijas disfrutando unos días alejada de los escándalos en torno a su vida amorosa y para participar de un programa de televisión. Una vez que termine su trabajo allí, volará a Londres para buscar a los tres nenes que tuvo con Maxi López, y luego todos volverán a Estambul, para luego regresar un tiempo a nuestro país.

Tamara Báez mostró la bolsa de alimentos que L-Gante le envió a su hija: “Yo no puedo creer esto” El cantante de cumbia 420 le acercó a la madre de su hija fideos y pañales, y la influencer explotó en bronca VER NOTA

En lo que respecta a los rumores de romance con L-Gante, Wanda aclaró q

El ida y vuelta entre Wanda Nara y L-Gante

ue nunca hubo sexo entre ellos. Pero por otro lado, el cantante no deja todo en claro ya que mostró en su Instagram, donde subió varias postales desde la cama.

Tamara Báez muy dura contra L-Gante: “Acá estoy manteniendo mi vida y la de mi bebita, sin que nadie nos dé nada” La joven también aseguró que sigue muy molesta con el bozal legal que le puso el cantante, que le prohíbe mostrar a su hija en las redes VER NOTA

Hace poco tiempo el intérprete se refirió al vínculo con la empresaria, y desmintió que se tratase de una movida de marketing por su nueva canción. “Eso es algo que nunca hice en mi vida. No se puede hablar mucho de una persona por un mes que la conocí, aunque pasamos varios momentos. Dejame hacer historia y te cuento más adelante qué pasa. El tiempo te lleva a las personas que te hacen bien”.

Además, mencionó que fue lo que le gusto de Wanda cuando la conoció. “Me enamoró del corazón y del alma. Es buena gente, buena persona. Me sorprendió su sencillez. Lo noté en la naturalidad de cómo nos llevamos, aunque la gente nos haga muy diferentes en las redes sociales”, sostuvo.

La propia Wanda se había manifestado al respecto antes de partir a Turquía, cuando su vínculo con el músico estaba en boca de todos. Recién se había estrenado el videoclip que protagonizan escenas subidas de tono, habían compartido noches de bares y festejos y coqueteado con haber pasado la noche juntos, ya que se mostraron en el departamento porteño de la rubia.

“No estoy de novia, es una relación buena onda”, declaró Wanda desde Ezeiza en un móvil con LAM. “¿Amistad con sexo?”, le preguntaron desde el piso. “No, yo no soy tan liberal. No lo conocía y en este viaje lo conocí mejor”, aunque aclaró: “L-Gante, nunca durmió en mi casa. Siempre nos vimos en grupo”.

Wanda Nara y L-Gante, ¿solo buenos amigos? (Foto: Grosby Group)

A los pocos días, el músico visitó el programa de Ángel de Brito y habló de los orígenes de la relación: “Todo arrancó con menciones sobre la música, como por ejemplo con el tema de Tini. Me mencionó y yo le escribí no me acuerdo qué”, expresó el referente de la cumbia 420 sobre el primer contacto entre ambos.

“Después nos contactamos otra vez, luego me la crucé por acá. Y después pasó de todo. Nos encontramos acá días seguidos”, continuó Elián y se la dejó picando al conductor. “¿Pasó algo o no pasó nada?”, indagó. “No. Todo tranquilo, muy tranquilo. Yo me resguardo palabras porque no quiero que salga nada de mí, no quiero meter la pata en nada ni caer en una de sus trampas de Ángel de Brito”, respondió entre risas.

Seguir leyendo: