Gonzalo, de los Wachiturros, reapareció tras el grave accidente en el que casi pierde la vida

Gonzalo de Los Wachiturros habló sobre su estado de salud (Video: "Intrusos", América)

El pasado 22 de octubre, Gonzalo Enrique Muñoz, líder de los Wachiturros, estuvo al borde de la muerte tras caer del escenario luego de tocar en Cochabamba, Bolivia y debió ser operado de urgencia tras golpearse en la cabeza. “Está estable, va recuperando, esta tarde le hacen una nueva tomografía para ver la evolución, ayer hicieron una y Dios mediante si sale bien esta, si hay menos inflamación, y lo que quedó del coágulo se va disolviendo, estaríamos aptos para poder sacarle el respirador artificial”, dijo en ese entonces Jesica, su pareja, a Teleshow.

“Gente por favor hagamos una cadena de oración, tienen que operarlo de urgencia, está internado de gravedad. La operación cuesta 15 mil dólares, si no se opera tiene riesgo de hidrocefalia”, contaron en las redes sociales de él y compartieron los datos del CBU para colaborar con la causa. Su compañero DJ Memo, había hablado en Nosotros a la mañana, entre lágrimas: “Estamos viviendo una pesadilla. Esto es un golpe fuerte porque peligra la vida de mi amigo pero seguimos poniendo el pecho a la situación y seguiremos con las presentaciones para pagar la internación de Gonza, nos cobran 7.000 bolivianos por día, que sería como mil dólares”.

Días más tarde, el músico realizó un video para llevar tranquilidad a sus seguidores. “Gracias a todos los que están mirando y acá estamos. Mirá, ¡más vivos que nunca! Quien les habla acá, Gonzalo Wachiturro, mi señora (señaló a un costado) y su amiga, Paola (siguió señalando)”. Luego insistió: “¿Escucharon? Estamos más vivos que nunca”. En las imágenes se lo ve con apósitos en la cabeza, la bigotera con oxígeno, pero con una sonrisa.

Luego, Jesica volvió a referirse a la salud de su novio y confirmó que afortunadamente estaba mejorando. “Está perdido aún pero lo importante es que está con vida”, destacó. Luego, agregó: “Es como la película de Adam Sandler (Como si fuera la primera vez con Drew Barrymore en la que ella cada nueva jornada pierde la memoria) en la que todos los días conquistar a la chica, acá es lo mismo pero cada cinco minutos hay que traerlo a la realidad”.

Gonzalo, líder de los Wachiturros

Lo cierto es que finalmente dieron de alta a Gonzalo y pudo regresar a Buenos Aires. En este contexto, dio una entrevista a Intrusos, donde habló sobre lo ocurrido y también sobre su salud. “Fueron 12 días, pero fue un montón para mí”, comenzó expresando el cantante de 31 años. Y continuó: “Estoy muy contento porque todos se preocuparon por mí”. En tanto, se refirió a los días que pasó en el hospital: “Consciente no estaba, a los dos días me di cuenta de lo que me estaba pasando”.

“Me caí de un escenario como de dos metros. No me acuerdo, pero se ve que tomé mucho y me empujaron de atrás del escenario, caí y no me acuerdo más nada. No te voy a mentir, estaba medio copetín. Ya había terminado el show y dijimos de ir a bailar el domingo”, agregó sobre el momento del accidente. Y señaló: “Era a todo o nada (su recuperación), era un 50% si y otro 50%, no. Ahora estoy de diez”. En ese sentido, destacó la atención médica: “Los médicos, enfermeras...todo de diez ¡Gracias Bolivia!”. Por último, agradeció: “Un montón de artistas y conocidos me ayudaron a juntar la plata para operarme”.

