Murió Víctor Maytland, el director emblemático del porno nacional: tenía 75 años (Crédito: Facebbok - Victor Matyland)

Roberto Sena, más conocido por su nombre artístico como Víctor Maytland, murió este miércoles en horas de la tarde. Conocido como un emblema del cine porno nacional, el hombre había sido internado hace dos días de urgencia en la clínica de la Esperanza, ubicada en el barrio de Villa Santa Rita, ante el agravamiento de su cuadro. “En el 2021 había sufrido un ACV, luego le detectaron un tumor cerebral y ya no conocía a nadie desde hace tres meses”, revelaron desde el entorno del director a Teleshow.

“Es muy dura la noticia. Víctor era una persona brillante y trabajamos mucho tiempo juntos”, recordó Lorena Mexy, una joven actriz que fue parte de algunas de sus producciones de alto voltaje. “Murió rodeado de amigos, familiares y seres queridos”, agregó.

En sus inicios, Matyland comenzó como profesional dentro del cine tradicional. Integró el Grupo Cine Liberación, y trabajó con Pino Solanas, además de ser colaborador en las producciones de Armando Bó. “Quería ser Aristarain”, decía sobre sus comienzos. También trabajó en la producción de programas televisivos como Feliz Domingo y Calabromas.

Roberto Sena era su verdadero nombre (Crédito: Facebbok - Victor Matyland)

Sobre su llegada al mundo porno, el reconocido director había manifestado: “Al principio fue un poco duro. En especial porque mis hijas adolescentes estaban de novias, y tenían miedo de qué iban a decir las familias de los novios. Cuando todos se empezaron a dar cuenta de que en el cine porno no hay nada raro, lo fueron aceptando”.

Realizó un reality show de temática sexual en el año 2001, llamado Expedición sex. En él concursaban 16 participantes, y se emitió por el canal erótico de cable Afrodita. En el 2007 fue contratado por la productora CineXlatino, de Los Ángeles, con el fin de filmar 60 películas por año que son distribuidas en sitios web, a través de tres sellos: Cine 69 (orientada a heterosexuales), Puticlub (películas con travestis) y Latin Puppies (pornografía gay). En su haber tiene un total de más de 200 películas realizadas en el rubro.

“No me volví millonario pero gané un dinero interesante. Hoy nadie puede ganar plata haciendo porno acá. ¿Qué argentino quiere poner un peso para ver porno? Hice todo lo posible y la gente no quiere pagar. No se puede cambiar el hábito de aquellos que miran cotidianamente”, reconoció Roberto Sena años atrás cuando fue entrevistado por este medio.

“No me volví millonario pero gané un dinero interesante", había señalado en una de sus últimas entrevistas a Infobae (Crédito: Facebbok - Victor Matyland)

En la misma entrevista explicó cómo era grabar una película XXX: “Grabar una película de una hora y media puede llevarme 10 días. No corridos, pero laburando 8 horas cada día de rodaje. Y las escenas de 30 minutos no van más. Su tornan aburridas. Si al ver una porno, adelantás para buscar el final, es porque es mala. Las directivas a los actores las doy antes, las tienen que solucionar los sonidistas y los técnicos. Si algo no se está viendo, tiene que ordenarlo el cámara. Yo trabajo así. Otros paran, corrigen las luces, pero yo no. Ese es mi modo y así me funcionó. Cada uno tiene su estilo”.

Maytland pasó casi la mitad de su vida dirigiendo películas pornográficas argentinas, y a la búsqueda constante de lo gratuito se lo atribuyó a que la industria pornográfica en Argentina nunca haya prosperado. “Me cansé de regalar. ¿Querés ver una película mía? Comprala. Simple”, sentenció el pionero y muy reconocido por sus colegas a la hora de hacer mención a sus reconocidas producciones.

Seguir leyendo: