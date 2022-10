La salud de Gonzalo, de los Wachiturros, tras el accidente que casi le cuesta la vida: “Está perdido y hay que traerlo a la realidad”

Los Wachiturros

“Gracias a todos los que están mirando y acá estamos. Mirá, ¡más vivos que nunca! Quien les habla acá, Gonzalo Wachiturro”, dijo el viernes por la tarde el líder del grupo musical (Gonzalo Enrique Muñóz) en un video que publicó en sus redes sociales, a casi una semana del accidente que casi le cuesta la vida, tras golpear su cabeza y tener que ser intervenido de urgencia.

En el video que él mismo subió se lo ve de ánimo, mucho mejor de salud y aún con los apósitos en la cabeza tras la operación. Sin embargo, aún queda mucho tratamiento por delante. “Está mejorando día a día, está perdido aún pero lo importante es que está con vida”, destacó Jesica, pareja de él que está en Bolivia donde fue el episodio, acompañándolo. Luego, agregó: “Es como la película de Adam Sandler (Como si fuera la primera vez con Drew Barrymore en la que ella cada nueva jornada pierde la memoria) en la que todos los días conquistar a la chica, acá es lo mismo pero cada cinco minutos hay que traerlo a la realidad”.

El Video De Gonzalo, De Los Wachiturros, Tras Su Accidente

El accidente fue el sábado 22 de octubre en un boliche en Bolivia, cuando luego de dar un show, el músico cayó del escenario y se golpeó la cabeza. De inmediato fue hospitalizado y lo operaron, se le formó un coágulo que según las tomografías que le hicieron, se fue disolviendo de a poco. Los primeros días estuvo inconsciente y con respiración asistida.

Te puede interesar:

Apenas pasó todo, desde las redes sociales del grupo organizaron una colecta para poder colaborar con el tratamiento, ya que como explicó en Nosotros a la mañana su compañero DJ Memo, la intervención quirúrgica tuvo un costo de 15 mil dólares y cada día de internación sale mil. “Todavía nos faltan como ocho mil dólares, pero cada día que pasa se generan nuevos gastos”, contó Jesica que espera que pronto puedan trasladar a su pareja a la Argentina, aunque aún no sabe cuándo podría ser.

“Gente por favor hagamos una cadena de oración, tienen que operarlo de urgencia, está internado de gravedad. La operación cuesta 15 mil dólares, si no s opera tiene riesgo de hidrocefalia”, escribieron en el Instagram de la agrupación la semana pasada y por esos días, en el mencionado ciclo de El Trece, Memo contaba: “Gonza ya fue intervenido y salió bien, ya aportamos algo de la plata que veníamos haciendo para nuestro amigo y el dueño del boliche donde fue el accidente también aportó algo”.

Gonzalo, líder de los Wachiturros

Te puede interesar:

“Estamos viviendo una pesadilla. Esto es un golpe fuerte porque peligra la vida de mi amigo pero seguimos poniendo el pecho a la situación y seguiremos con las presentaciones para pagar la internación de Gonza, nos cobran 7.000 bolivianos por día, que sería como mil dólares”, dijo y contó que fue él quien tuvo que firmar la autorización para la intervención y dijo que no dudó ni un segundo y que a pesar del dinero que les piden por asistirlo, priorizó a su amigo. “La peleamos hasta que pudo ser asistido, si uno no dispone de dinero... acá no es como la Argentina”, agregó y dijo que la cónsul argentina en Bolivia se contactó con ellos.

Además de los músicos, que continúan con la gira prevista para poder recaudar más plata, a Gonzalo lo acompaña su mujer, quien puede entrar a visitarlo dos horas a la mañana y una a la tarde, por el momento. Una de las alternativas, según habían contado los músicos hace unos días, es que una vez mejor de salud sea trasladado a la Argentina para poder ser tratado en un hospital de Buenos Aires.

Seguir leyendo: