Maluma deslumbró en Vélez y reafianzó su amor por el país: “Mi carrera es lo que es hoy en día gracias a Argentina”

Maluma brilló en Vélez con su ‘Papi Juancho Tour 2022′ (Gentileza mazza.ph)

Vestido de azul y amarillo, llevando la bandera colombiana a todas partes, Maluma se preparaba para saltar al escenario y sorprender a miles de almas que esperaban ansiosas en el Estadio Vélez Sarsfield. Sin embargo, el que se quedó sin palabras fue él. Por primera vez en Argentina empezaba a sonar ‘Hawai’, uno de los éxitos del cantante, cuando de repente el estadio entero lo acompañó. Con un nudo en la garganta, y las emociones a flor de piel, el artista decidió hacer silencio y guardar en su mente un momento inolvidable.

Con sus manos sobre su boca intentaba contener el aliento, se miraba las palmas como tratando de entender si estaba despierto o se trataba de un sueño. Con la mirada al cielo, y tras una señal de la cruz, tomó un poco de aire para empezar lo que sería una noche única que volvió a reforzar que Argentina es la segunda casa del artista.

“Quiero aprovechar para agradecerles a ustedes porque tengo que admitir que mi carrera es lo que es hoy en día gracias a Argentina.Y he viajado a muchísimos países en los años que llevo de mi carrera musical y me he encontrado con todo tipo de público, maravillosos todos, pero me atrevo a decir que ustedes son los mejores fanáticos del mundo. Se vale decir que Argentina se siente como mi casa también, gracias por su cultura”, decía Maluma.

Tras cuatro años, Maluma volvió a la Argentina

A puro baile y alegría, el artista se movía por el ancho del escenario. Con su colorido traje, con las palabras Juan Luis y el número 28, haciendo alusión a su nombre y edad,siguió adelante para interpretar éxitos como ‘Madrid’, ‘Corazón’, ‘11PM’, ‘HP’, ‘Love & Sex’ y ‘Mala Mía’.

Sin embargo, y tras cambio de vestuario, la noche dio lugar a las baladas y a momentos más íntimos, como cuando todo el estadio se iluminó para dar lugar a la canción más emotiva de la noche, y la cual el artista hasta quiso grabar con su celular.

“Este es mi momento favorito del show. Porque no todo es perreo y baile. También hay espacio para las personas que creemos en el amor. Argentina, ¿creen en el amor? ¿Cuántos de los que están aquí hoy están enamorados? A esas personas que creen en el amor les quiero dedicar esta canción. Creo que la pandemia sacó lo mejor de mí y de todos”, contó previo a cantar ‘ADMV’ (Amor de mi Vida).

El cantante cerró el show con la bandera argentina en los hombros

El amor de Maluma por Argentina

Tuvieron que pasar cuatro años para que el cantante urbano volviera a pisar el país, esta vez en el marco de su ‘Papi Juancho Tour 2022′. Una visita que lo trasladó a los primeros días de su carrera, cuando buscaba internacionalizarse y el público argentino le abrió las puertas para impulsarlo a lo más alto de la escena.

En aquel momento, antes de que el género urbano alcanzara los escalones más altos de la escena, el desafío era hacer un Luna Park.Y a pesar de que recibía muchas críticas, principalmente por intentar llenar un lugar emblemático a puro reggaetón, logró imponerse seguir en ascenso.

Por esa razón, fueron varias las veces en las que el artista aprovechó para agradecer a un público fiel. “Para mi es más que un honor estar de regreso después de cuatro años, por culpa de ese fucking covid, pero todo pasa por algo. Me acuerdo la primera vez que vine a Argentina y que decían que yo no tenía fanáticos acá. Y miren lo que está pasando hoy aquí Argentina”, expresó Maluma.

En su vuelta, el público argentino le devolvió su gran cariño al artista colombiano

Desde la niñez, el cantante siempre fue muy fan de la cultura argentina. El nexo empezó gracias a su abuelo, amante del tango. Criado entre las melodías de Astor Piazzolla y la voz de Carlos Gardel, Juan Luis hizo una fuerte conexión con el país y su gente.

Por eso, no se extraña ese cariño y emoción al haber logrado su primer estadio. “Tengo salud, tengo mi familia, mis amigos que me acompañan, bendiciones por ustedes por todo lo que viene, los quiero mucho, los amo. Tengo los mejores fanáticos del mundo,desde que vine a Argentina, uno de mis sueños más grandes era poder llenar un estadio. Quiero hacer un brindis muy especial esta noche por ustedes, porque gracias a ustedes es que hay comida en mi casa”, dijo antes de interpretar ‘Sobrio’.

La noche avanzó con temas como ‘Borró Cassette’, ‘Junio’, ‘Vente Pa Ca’, ‘Chantaje’ y ‘4 Babys’, dejando para lo último un cierre a lo grande. Así, de un momento para el otro, Maluma dejó el escenario para correr por uno de los pasillos del campo y llegar a una plataforma intermedia. Como si se tratara de un ciclo que próximamente puede repetirse, despidió la noche nuevamente con ‘Hawai’, mientras los fuegos artificiales iluminaban la noche nublada en Buenos Aires.

Alzando los brazos en pose de campeón,y con la bandera nacional en los hombros, el artista agradeció y festejó de cara a la tribuna más alejada del escenario. Tras dejarse caer en el piso, y mirando el cielo, dijo: ‘Muchas gracias Argentina’, para luego, ya en carrera nuevamente al escenario principal, terminar el show vistiendo una remera mitad amarilla, mitad celeste y blanca, mostrando en su espalda la leyenda “Crew Maluma Argentina, un solo corazón”, reafirmando esa unión y amor Colombia-Argentina.

