ArgentinoPorUnDía, con Sebastián Yatra: su amor por los sanguchitos de miga y sus ganas de vivir en la Patagonia

Argentino por un día: hoy, Sebastián Yatra

¿Qué es lo primero que harías con un extranjero en la Argentina? ¿Lo llevarías a comer? ¿Le hablarías de nuestras costumbres? ¿Le mostrarías los principales puntos icónicos de tu ciudad? Las opciones y formas son muchas, pero todos coincidimos que cualquiera de ellas le despertará la fascinación por nuestro país.

#ArgentinoPorUnDía es una producción original de Infobae que invitará a los principales artistas del mundo que llegan a Buenos Aires para realizar sus shows a introducirse en el universo de nuestra idiosincrasia. Desde un desayuno al aire libre con mate y medialunas hasta un paseo por la avenida Corrientes para comer pizzas y empanadas, los músicos probarán distintas comidas, conocerán nuestra historia y experimentaran, aunque sea por un día, el sentimiento de ser argentino.

En el primer encuentro compartimos un picnic con Sebastián Yatra, el cantante colombiano, finalizó su gira en la Argentina, donde brindó shows en Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Rosario y Salta, en el marco del Dharma Tour. “Creo que es la primera vez que tengo un día de campo en mucho tiempo”, aclaró, mientras trataba de descifrar qué comidas había en la canasta.

Sebastián Yatra es un asiduo visitante de la Argentina; por eso, muchas palabras de nuestro lunfardo ya las tiene incorporadas

El artista es un confeso amante de la Argentina y conoce bastante bien varias costumbres de estas tierras. A los 11 años viajó junto a su familia a Bariloche y desde ese momento quedó fascinado con la Patagonia, la cual visitó en otras tres oportunidades. “Uno queda enamorado de ese lugar, a mí me impresiona mucho el cielo. Algún día me gustaría vivir ahí”, recordó Sebastián sobre aquella primera impresión que se llevó al ver nuestras montañas del sur.

Infobae preparó una canasta repleta de comidas típicas de nuestro país para que Yatra las califique. Pero antes tuvo que pasar por el #TestDeArgentidad para comprobar cuánto sabe de la Argentina. Confiado por haber visitado varias veces el país, el músico de 27 años tuvo que reconocer a varios famosos del ambiente del espectáculo y del deporte (desde Mirtha Legrand y Juan Román Riquelme hasta Ricardo Fort), explicar para qué sirve la tarjeta SUBE y cómo se juega al tejo.

El intérprete de “Tacones Rojo” y “Pareja del año” mencionó que trata de cuidarse con las comidas en medio de sus giras, pero la gastronomía argentina es una de sus favoritas. “Tomé bastante vino en Mendoza y comí muchas empanadas en Salta”, puntualizó sobre las provincias que visitó durante su tour. Antes de abrir la canasta, avisó: “Yo sé bastante de lo que comen aquí, pero vamos a ver si me muestran algo que no conozca...”

Amante de la gastronomía argentina, Sebastián Yatra tuvo dificultades para elaborar nuestro tan querido mate pero quedó fascinado con la ruana de nuestras tierras

Al principio, calificó la milanesa de carne (prefiere con limón), la empanada de carne (al horno son sus favoritas), los sanguchitos de miga, que en cada tiempo libre aprovechaba para darle otro bocado. Y después pasó a los platos más dulces, como la medialuna y los pastelitos, y cerró la degustación con un vigilante de membrillo. Estos dos últimos era la primera vez que los probaba. Para digerir toda la comida tomó un fernet con cola; ya lo había degustado en sus anteriores visitas a Córdoba.

Luego pasó al desafío más difícil: preparar un mate. Según contó, le gusta tomarlo amargo y sabe cebarlo, aunque las pruebas dicen lo contrario. Todo venía perfecto hasta que un error con la bombilla le arruinó los preparativos, y entre risas, dijo: “Ya veo todos los memes en Internet: ‘Por favor, que nadie me prepare un mate como Yatra’”.

Para cerrar el programa, Yatra tuvo que demostrar su conocimiento sobre las palabras que más usamos los argentinos en la cotidianeidad, como “chabón”, “facha”, “bondi”, “careta”. Gracias a las numerosas veces que visitó el país no tuvo problema en imitarnos y armó una frase perfecta: “Mirá, chabón, me subí a la bondi con tremenda facha y conocí a una mina que quedó loca y me dejó loco boludo. Ya le agarré el teléfono y vamos para el boliche”.

Habían pasado tres años de su última visita al país y, en medio de la entrevista, aclaró que ya piensa en regresar. “Aquí me tratan increíble, no me quiero ir. Una cuando va a Ezeiza y despega en el avión, le agarra un sentimiento de nostalgia”, dijo Sebastián Yatra sobre la Argentina.

SEGUIR LEYENDO: