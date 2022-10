Encapuchados agredieron a un móvil de América en la puerta del country donde vive L-Gante

En el programa de Karina Mazzocco unos encapuchados agredieron al cronista y a Alejandro Cipolla, abogado del músico

L-Gante fue el gran protagonista de la edición del viernes de A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América. Allí hablaron de las denuncias cruzadas contra Tamara Báez, su expareja y madre de su hija Jamaica, del supuesto distanciamiento de su madre Claudia y de algunas denuncias que rigen en su contra por comportamiento violento. Para tener la versión de L-Gante, hablaron vía telefónica con Maxi El Brother, representante del artista, y con su abogado, Alejandro Cipolla. Y en medio de sus testimonios se vivieron momentos de tensión.

El letrado se apersonó en el móvil que transmitía desde la puerta del country de donde vive el músico, para responder las preguntas de la conductora y su equipo. En un alto de la entrevista, pasaron al piso para dialogar con Maxi. Y al volver del corte, Mazzocco contó que tuvieron que levantar el móvil porque habían sido agredidos por un grupo de personas, supuestamente en defensa de L-Gante.

Desde el lugar de los hechos, en la localidad de Francisco Álvarez, el cronista Emilio Dei-Cas, conocido como Tucho, salió al aire por teléfono y narró lo sucedido. “Estábamos escuchando con el doctor Cipolla la nota a Maxi y en un momento aparece un encapuchado y me pega una trompada en la cabeza y dicen ‘dejen de ensuciar al pibe’”, señaló el cronista, en referencia a L-Gante.

Tamara Báez y L-Gante

De acuerdo a su relato, las agresiones alcanzaron al resto del equipo periodístico y al abogado del cantante. “Cipolla se quedó atónito, no podía entender la situación”, graficó Tucho y no quiso responsabilizar al músico. “A veces en estos grupos son más papistas que el papa. No creo que sea gente conocida de L-Gante”, analizó.

Junto a sus palabras, se veían las imágenes que habían enviado algunos testigos que registraron las corridas de los agresores, que huyeron por una calle lateral. También pudo verse un movimiento brusco de la cámara, provocado luego de recibir el primer impacto.

El movilero contó que el grupo de agresores eran siete u ocho personas. “A la izquierda de la entrada del country hay una calle de tierra. De allí aparecieron estos encapuchados, con la cara tapada con buzos, y una vez que me pegaron un par de trompadas, gritaron ‘dejen de ensuciar al pibe’. Y ahí empezó el espiral de violencia: la cámara se cae, el Tano (por el camarógrafo) se defiende de la forma que puede. Todos nos defendimos como podíamos”, relató el periodista que, llevó tranquilidad a sus familiares y compañeros asegurando que todo el equipo estaba bien de salud.

La demanda por violencia de Tamara Báez contra L-Gante (A la tarde. América)

Por estos días, Tamara Báez y L-Gante están enfrentados en una batalla judicial, luego de separarse en malos términos. La joven influencer realizó una grave denuncia contra Elián Ángel Valenzuela por violencia familiar, económica, patrimonial, acoso, amenazas y hostigamiento, según informaron también en A la tarde. También hizo un pedido de una restricción perimetral y el reclamo por la cuota alimentaria que le corresponde a Jamaica, la hija que tienen en común.

Cipolla salió en defensa del músico: “No se puede hablar de violencia económica. Tamara vive en un country privado, con un alquiler de 290 mil pesos y tiene un auto de 20 mil dólares”, aseguró el letrado, y añadió que su defendido no quiere iniciar un litigio mediático: “Elián no quiere dar a conocer muchas cosas por Jamaica”, agregó Cipolla. En cambio, el músico se muestra en la pantalla de El Trece como uno de los jurados de Canta Conmigo Ahora y en las últimas horas se mostró en un vivo de Instagram con Wanda Nara, con quien acaba de protagonizar una promoción de su marca de ropa, en medio de un ida y vuelta mediático que alimenta todo tipo de rumores..

SEGUIR LEYENDO: