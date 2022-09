Paula Chaves relató una experiencia mística: “Mi abuelo falleció al mismo tiempo que yo asistía un parto”

Paula Chaves y su abuelo Kaki

A principios de agosto, Paula Chaves tuvo un momento triste por la muerte de su abuelo don Isacc, de 95 años, quien desde hacía un tiempo largo venía luchando contra sus problemas de salud. La conductora anunció a través de Instagram la triste partida de Kaki, el hombre que era el progenitor de su padre, Miguel Ángel. La modelo tenía una relación muy afectuosa con él; de hecho, en varias oportunidades había utilizado sus redes sociales para pedir por su recuperación.

Ahora la esposa de Pedro Alfonso reveló que vivió una experiencia mística relacionada a su abuelo. En una entrevista con Catalina Dlugi, detalló un llamativo episodio que ocurrió en su debut como doula: “Cuando falleció mi abuelo venía de acompañar y asistir el primer parto. Fue la primera experiencia desde que me vengo preparando para asistir partos, acompañando”.

Paula Chaves con su abuelo en el programa Quién quiere ser millonario

“Mi abuelo se estaba yendo en ese momento exacto en el que otra vida estaba naciendo, sentí que el tiempo se detuvo, que se abrió un portal”, señaló en el ciclo Agarrate Catalina que se emite por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Además, Chaves manifestó que cuando estaba asistiendo el parto, apagué el celular y no se enteró de nada. “Solo acompañaba a esa mujer y veía como el tiempo se frenaba para dar lugar a la vida, cuando se terminó todo, recién ahí, salí y tenía 16 llamadas perdidas”, aseguró la modelo. “Y Delfi (su hermana) me mandó un mensaje que decía ‘acabás de ver nacer a la reencarnación del abuelo’....”, concluyó, muy emocionada.

En 2021, ella realizó el curso de doula, una formación profesional para poder asistir a mujeres y familias en los procesos de gestación, parto, lactancia y postparto. Durante ese año, la conductora y modelo estudió un programa que tiene un abordaje multidisciplinario y holístico para conocer los diversos aspectos involucrados en la salud sexual y reproductiva de las personas.

Antes de realizar esta formación, la esposa de Pedro Alfonso estuvo acompañando a una amiga y colega durante el proceso de gestación. En su cuenta oficial de Instagram, compartió una foto con Mery del Cerro embarazada y aseguró: “Acá está… Mi primera mujer que acompañé como doula sin serlo aún”. Esa postal fue durante el 2015 cuando la actriz estaba esperando a Mila, fruto de su relación con Meme Bouquet.

Paula Chaves recordó con cariño a sus abuelos

“Sentí el llamado y entendí que ser doula es mi misión en la vida”, afirmó en una entrevista con Teleshow. En la formación para ser doula aprendió sobre diversas materias, como: comunicación y coaching; sexualidad femenina y ginecología autogestiva y natural; fisiología del parto; asistencia en los partos en el sistema actual; lactancia; puerperio, pareja y duelo; la teoría sistémica, constelaciones familiares y trauma, entre otros temas.

A través de su propia experiencia se dio cuenta que quería ayudar a otras mujeres. “Sentí una fascinación por los nacimientos que no había podido explicarme hasta conocer a todas esas madres con igual vocación. La maternidad viene a revolver todo: lo bueno, lo malo, lo oculto, lo desconocido. Y a mí me atravesó. Me desarmó. Me descolocó. Sacó a la superficie algunos asuntos latentes y me invitó a indagar y a sanar parte de mi historia personal y familiar”, cerró Chaves.

