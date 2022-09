Ángel de Brito y Andrea Taboada llegaron al país luego de quedar varados en Italia

Ángel de Brito y Andrea Taboada tuvieron problemas para regresar a Buenos Aires

Ángel de Brito disfrutó de unas vacaciones en Europa con su amiga y colega, Andrea Taboada. Este viaje fue opacado cuando estaban volviendo y la compañía aérea que habían contratado los dejara varados a ellos y a 300 pasajeros más, en el aeropuerto de Roma, Italia. Finalmente, ambos pudieron arribar a Ezeiza.

“Después de 125 mil horas acá estamos en Buenos Aires. Llegamos después de la pesadilla de ITA Airways”, dijo el conductor de LAM (América) en sus historias de Instagram. La panelista celebró haber podido regresar a Buenos Aires después de tantos problemas: “¡Llegamos con Ángel de Brito a casa!”.

Ángel de Brito y Andrea Taboada volvieron al país

Ya en el país, el periodista respondió algunas consultas de sus seguidores de la red social. “¿La empresa les dio/ofreció algún resarcimiento por el mal momento?”, le preguntó una persona. “Nada. Hay que hacer el reclamo ahora”, le contestó De Brito y arrobó a la aerolínea italiana.

Ángel de Brito habló del conflicto con la aerolínea italiana

Hace dos semanas, Ángel y Andrea visitaron diferentes lugares, como Roma y Milán, en Italia. “¿Hay algo más lindo que viajar con amigos?¿ Vivir sin horarios? ¿Comer, dormir y caminar cuando el cuerpo pide?”, había reflexionado feliz el conductor durante su estadía en el viejo continente. Mientras que la panelista quedó maravillada por la belleza de Roma: “Las palabras no me alcanzan para definir Roma... ¡¡¡Es tan bella que me quedaría horas admirando cada rincón enorme!!!”.

“Nunca hay que rendirse, los sueños están para cumplirlos en esta vida”, afirmó el periodista mientras disfrutaba de estas vacaciones inolvidables en el que también pasearon por hermosos lugares, como Atenas, Santorini, Miconos, en Grecia.

Al final de esta escapada, tuvieron este inconveniente junto a otros argentinos en el Aeropuerto de Roma-Fiumicino. “Después de tres horas de demora, Ita Airways anunció la demora de su vuelo para los 2PM, no previeron hotel, ni alimento, ni bebida. Se desentendieron de los 300 pasajeros. No hay hoteles ni pagando a las 3 AM. Nadie se hace cargo”, afirmó De Brito su indignación en las redes sociales y siguió: “La compañía se lava las manos y la policía maltrató a los pasajeros varados”.

Angel de Brito varado en el aeropuerto de Roma

Más tarde, mostró con fotos diferentes situaciones de la gente que no la estaba pasando bien ante la situación. “Muchos padres se quedaron sin pañales ni leche y nadie se hace cargo, las valijas tampoco las entregan”, escribió junto con la foto de un nene en un cochecito de bebé y una nena jugando al lado con el celular. También compartió la foto de un certificado de un pasajero de 75 años con un by pass coronario que tiene sus remedios en la valija que despachó y no le devolvieron. “Así, decenas de historias que me vienen a contar”, agregó.

Horas más tarde, durante la noche y luego de haber mostrado la pelea entre algunos pasajeros y la policía, el periodista tuiteó: “Lo bueno: ya estamos como chanchos con los 300 del vuelo. A dos pasos de ser un viaje de egresados y planear un reencuentro en Baires. Furor en el aeropuerto, me muestran los mensajes de sus familias”. Finalmente, según se pudo ver en sus historias de Instagram, logró durante la mañana del martes subir al avión hacia Ezeiza. Este jueves, retomará la conducción de LAM y seguramente contará detalles de sus vacaciones.





