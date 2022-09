Pampita y Benjamín Vicuña recordaron a Blanquita, a diez años de su partida: una desgarradora carta y videos inéditos

Blanca con Benjamín Vicuña y Blanca con Pampita

Hoy no es un día más para Pampita y Benjamín Vicuña. Se cumplen diez años de la fecha que les quedó “marcada a fuego”, como él mismo definió, la partida de Blanquita, su primera hija juntos, la que los convirtió en padres por primera vez, y que falleció en Santiago de Chile a los seis años. Ambos recordaron a la pequeña a través de sus redes sociales con conmovedores posteos.

La conductora fue breve y escribió: “Blanca, siempre en mi corazón”, junto con un video inédito de la nena con Bautista, que tenía nada más que cuatro años al momento de la muerte de su hermana. Para ella, según dijo públicamente en más de una oportunidad, es muy difícil hablar del tema y recién con el paso de los años pudo animarse a compartir fotos o videos de su hija.

Pampita compartió un video inédito de Blanca Vicuña

Por su parte Benjamín Vicuña se explayó mucho más y usó una de las herramientas que más lo ayudó en momentos difíciles: la pluma. El actor escribió un desgarrador texto en el que hace referencia a lo vivido durante la última década en la que tuvo que aprender a estar sin “su primer gran amor”. Además, dijo que la siente más cerca que nunca y que ella está presente también para sus hermanos.

“Esta fecha quedó grabada en mi memoria, en mi piel y en la piel de la gente que amo. Esta fecha fue definitivamente un antes y un después en nuestras vidas. Una fecha con la que jamás podré reconciliarme. Una fecha de mierda que eligió Dios para llevarse al primer gran amor de mi vida. Una fecha en la que ya nada me parece casual. Los septiembres grises cobran sentido”, comenzó el papá de Blanca su posteo.

Benjamín Vicuña y blanca

Luego siguió: “Hoy, 8 de septiembre –no sabes lo que me cuesta escribirlo– se cumplen 10 años e intento cerrar un ciclo que comprende todos estos meses y todos estos años, todas las cartas, poemas y referencias con fotos tuyas, hija querida, que te fui escribiendo como una relación epistolar con el cielo”.

En el siguiente párrafo, el actor contó cómo la siente cerca, aunque no esté físicamente: “Hoy estás más acá que nunca, o yo estoy más allá. Hoy mi casa está habitada por tu cara, tus fotos y de tus recuerdos. Hoy mis hijos, tus hermanos, te nombran con alegría (creo que hicimos las cosas bien)”.

Con dolor, cuenta todas las sensaciones por las que pasó en esta década, donde aprendió a convivir con la ausencia y volvió a ser papá, primero de Benicio (fruto de su relación con Pampita con quien además de Blanca tenían a Bautista y Beltrán) y de Amancio y Magnolia (de la China Suárez): “Diez años que pasaron volando, como tú sigues volando cerca nuestro. Diez años que comenzaron con la rabia, la negación la impotencia, más tarde la aceptación y luego la reconstrucción”.

“El mismo Dios que te llevó, nos sostuvo, nos cuidó y hoy me regala vida, salud y nuevos desafíos. Jamás voy a terminar de entender el por qué, pero sí puedo mirar al fondo de mi alma y estar seguro de que nos acompañamos más que nunca, que estás. Que el 8 sea el signo de la eternidad, elijo pensar que no es un mero azar. En este ciclo, sin duda la amistad fue fundamental para poder salir de zonas oscuras y dolorosas. En lo personal, estos escritos, poemas abstractos y acciones que compartí públicamente, me hicieron bien, me ayudaron”, siguió.

“Cada uno de los comentarios que recibí, fueron como un silbido en medio de la niebla, como un cariño, un manto sagrado de protección y humanidad. Y eso, aunque parezca frívolo, me sirvió. Para empatizar, para tomar fuerzas, para transformarme inevitablemente en un pequeño referente de lucha y de dolor. Aquí estoy, cerrando este ciclo y comenzando otros, embarcado en el proceso de escribir un libro, con mis limitaciones, con mi sensibilidad, con mis metáforas y mis carencias. Un libro que intentará sanar a muchas otras personas a las que, como a mí, una fecha les quedó marcada a fuego”, cerró el actor que encontró en la escritura, una forma de aplacar un poco el dolor y de estar más cerca de su hija que hoy tendría 16 años.

Casualmente tanto Benjamín como Pampita se encuentran por estos días en Chile, donde despidieron a su hija hace una década. El actor había ido a acompañar a su padre que estaba muy enfermo y falleció el martes y la modelo fue, acompañada por su hija Ana, a apoyarlo a él y a sus hijos mayores, Bautista, Beltrán y Benicio.

Ellos son papás de Blanca, Bautista y Beltrán que tenían cuatro años y tres meses al momento de la partida de su hermana y luego nació Benicio. Benjamín además tuvo a Magnolia y a Amancio con la China Suárez y Carolina a Ana, con Roberto García Moritán.

