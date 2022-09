A diez años de su partida, Blanquita Vicuña está presente en sus hermanos a quienes “cuida siempre” desde el cielo

Blanca Vicuña

“Por acá, todos te recordamos. 8″, escribió hace exactamente un mes Benjamín Vicuña junto con una imagen que dice todo: Amancio, de dos años, mirando fotos de Blanquita, su hermana mayor quien falleció el 8 de septiembre del 2010 a los seis años. Ni el pequeño, ni Magnolia (ambos hijos del chileno con la China Suárez), ni Benicio (hijo del actor y Papita), ni Anita (hija de la modelo y Roberto García Moritán) la conocieron. Bautista tenía cuatro años cuando su hermana mayor y compañera partió y Benicio solo tres meses.

Amancio de dos años, mira fotos de su hermana Blanca, a quien no conoció

Dicen que no se muere quien se va, sino quien es olvidado. Y desde el primer momento, con ayuda de profesionales los papás afrontaron su duelo, y también acompañaron a sus hijos en el propio, para que a pesar de que algunos de ellos no la conocieron, la tengan en su corazón, como la hermana mayor que ella fue.

“Me acuerdo que Blanca me quería mucho y me trataba bien”, dijo Bautista en Siendo Pampita, que con solo cuatro años tuvo que aprender de ausencias y agregó sobre su forma de estar con ella: “Soltamos globos porque es una manera de enviarle un mensaje diciéndole cosas lindas. Como que la queremos y la extrañamos. Para mí Blanca nos cuida siempre”. Que su hermana esté en sus recuerdos, y en los que construyeron el resto de sus hermanos que no la conocieron, tiene que ver con un trabajo de sus padres fundamentalmente, y de toda la familia y equipo que acompañó en el difícil momento. “Para los chicos es algo que siempre está presente. En la familia es algo que vivimos con mucha naturalidad, que se habla y si alguno quiere decir algo lo dice”, dijo Carolina.

Bautista Vicuña recordó a Blanca

En diálogo con Teleshow Evangelina Cueto, pediatra especialista en Salud integral de adolescencia y consultora en crianza (MN 120230) explicó que es muy importante “contemplar qué sucede con los hermanos frente a la pérdida ya que -no pocas veces- se los considera dolientes secundarios, porque es tan impactante la aflicción de los padres, que puede quedar en segundo plano su vivencia de duelo”.

Luego, explicó que “el vínculo de hermandad es constitutivo, muy relevante” y que “hay que jerarquizar varios aspectos, según cada biografía”, es decir las incertidumbres se pueden dar de diferentes formas, según cada etapa: “Dependiendo de la edad, aparece o se acentúa el miedo a la muerte. Al materializarse ese temor que todos los chicos viven en potencial (la pérdida le da carácter concreto a la muerte que tanto se teme) se pueden producir sensaciones abismales”.

Tras la pérdida de Blanquita, Pampita fue mamá de Benicio y Anita

“La culpa también puede estar presente. Es impredecible cómo cada sujeto edita sus experiencias, y los celos, habituales y normales en los vínculos fraternos, pueden arrimar ideas culpógenas. También es importante señalar que, en distintas proporciones, algo similar al pensamiento mágico está presente en la infancia. Entonces, por ejemplo, el hecho de haber fantaseado que el hermano/hermana desaparezca (por rivalidad lógica relacionada con la tensión por el amor de los padres), frente a la concreción, puede resultar perturbador. Algo así como ‘yo provoqué este hecho’”, agregó.

La especialista también destacó que “no hay que generar subestimaciones” en el caso de los hermanos que le siguen a una pérdida de alguien que “técnicamente no conocieron”: “También hay un duelo por transitar. Creo muy importante que conozcan a través de relatos, objetos, fotos a ese hermano que está materialmente ausente. Por su puesto intentando evitar melancolizaciones y en este sentido, es muy importante que cada miembro de la familia haga un trabajo ‘terapéutico apropiado para evitar ‘traslados vivenciales’”.

Benjamín Vicuña con Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita y Magnolia y Amancio, de la China Suárez

Para ello ella destacó que son muy útiles los recuerdos de fechas como cumpleaños, para poder reconstruir la historias, ya que “en las historias familiares, tristes, alegres, o sea cual sea la emoción que las acompañe, se arma la identidad. Por eso es tan central no comportarse de manera evitativa”.

Una vez más aparece la palabra “recuerdo”: mencionar a la persona querida que no está, re construir anécdotas de ella para quienes no la conocieron y poder tenerla presente, que no sea tabú. Aunque Blanquita no esté físicamente es y será siempre la primera hija, la hermana mayor, la persona que convirtió a Pampita y Vicuña en padres y todo eso hace a la historia de sus seis hermanos.

Con ayuda de psicólogos, el amor de sus hijos y fe, mucha fe que les da la seguridad, o la creencia, de que Blanquita está en algún lugar con sus abuelos, sus papás siguieron adelante. “Con lo que le pasó a Blanca, si yo estuviera pensando todo el tiempo en eso, directamente no podría respirar, desconfiaría del aire, y si no respiro, muero. Aprendí a soltar, a confiar en la vida, me amigué con Dios, porque me había peleado mucho. Me amigué, lo entendí y hasta lo perdoné”, dijo Benjamín en Planeta Urbano y agregó: “Se puede perdonar. Tengo muchas cosas por las que seguir celebrando esta vida”.

Blanca con sus papás, Pampita y Benjamín Vicuña

Puertas afuera a Carolina siempre le costó más hablar del tema, incluso en una charla con Maru Botana (que perdió a su bebé Facundo de seis meses en el 2008) dijo que esperaba “con los años poder contar algo distinto que ayude a muchos”. La cocinera entonces se refirió a la importancia del “recuerdo”: “Mis hijos pueden hablar de él, y a vos te debe pasar lo mismo, eso quiere decir que hiciste algo bien, que ellos no tengan miedo”.

Botana contó cómo un de sus hijos menores que no conoció a Facu, casi sin que ella supiera, asimiló todo lo ocurrido e incorporó a su historia a su hermanito mayor: “La mamá de un amiguito me dijo que mientras merendaban él le contó todo sobre Facu y cómo fue, me gusta que sepa, que tenga presente la foto y que puedan hablar. En fechas especiales es un drama, sí, pero les hablamos de que él, y que quiere que seamos felices”. Además, contó que el relato del menor de sus nenes, no fue tanto por lo que escuchó de ella y de su padre Bernardo, sino de sus hermanos mayores.

Laexpareja de Pampita homenajeó a su hija mayor, que nació el 15 de mayo de 2005 y murió a sus seis años

“Tenés miles de amigas y gente que te quiere y vas a ver que ella va a estar al lado tuyo siempre y para tus hijos también va a ser lindo, porque el día de mañana van a saber que ella está”, agregó y abrazó fuerte a la modelo.

Tras la partida de Facu, Maru fue mamá de Juani y María Inés. Sobre volver a ser madre, alguna vez contó: “Los chicos me preguntaban si podía volver a pasar. Y... puede volver a pasar, yo no mando acá, pero lo vamos a intentar. Cuando quedé embarazada de la segunda, Luchi me dijo ‘¿cómo te animás a tener otro después de lo que te pasó?’. ‘Bueno gorda es así, hay que vivir y hay que luchar por todo, por la felicidad’. Es así la vida”.

En diálogo con Ángel de Brito Ardohain dijo que es algo muy difícil de hablar públicamente y que recién con el tiempo se pudo animar a subir algunas fotos o videos. Pero en ese sentido siempre diferenció lo público de lo privado y en sus momentos íntimos en familia, siempre recuerdan a Blanca.

Anita usó unos zapatitos que eran de su hermana mayor, Blanca

Este 16 de mayo, como todos los 16 de mayo, día del nacimiento de la pequeña, la familia hizo una suelta de globos blancos para recordarla y de alguna manera celebrar su paso por este mundo y como dijo su hermano Bautista, “enviarle lindos mensajes”. Y es también una forma de que sus hermanos más chicos, quienes están allí cada año, la conozcan.

Hermano, es “persona que tiene en común con otra u otro el mismo padre y la misma madre, o solo uno de ellos”, según la Real Academia Española, pero es también una construcción, un vínculo afectivo. Con sus fotos, sus anécdotas, la ropa que era de ella y que hoy usa Anita y su recuerdo, a veces con alegría y otras con tristeza inevitablemente, Pampita y Benjamín mantienen viva a Blanca en el resto de sus hijos.

Sobran las palabras, basta con escuchar a Bautista reconstruir sus memorias de los cuatro años o ver la foto de Amancio señalando a Blanca, postales que reflejan el amor más puro. Algunos de ellos no la conocieron, otros tiene algunos pasajes de niños, pero ella será siempre su hermana mayor, parte de ellos y de su historia, y el ángel que los cuida desde el cielo.

