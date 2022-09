Pampita viajó a Chile tras la muerte de su ex suegro, para acompañar a Benjamín Vicuña y a sus hijos

“Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”, despidió el martes Benjamín Vicuña a su padre, que falleció luego de haber estado internado durante varias semanas.

Sus ex y madres de sus hijos Eugenia la China Suárez y Carolina Ardohain lo apoyaron de inmediato, la primera compartió un mensaje en sus redes sociales y la segunda puso emojis en el posteo de él, pero además, en las últimas horas viajó a Chile con sus hijos.

El posteo de Bautista Vicuña en memoria de su abuelo paterno

Pampita decidió cambiar su agenda de esta semana para estar con su ex, y también con Bautista, Beltrán y Benicio que sufrieron la pérdida de su abuelo paterno. A ella, según contó la panelista de Mañanísima Estefi Berardi, además la acompañó su hija Ana García Moritán. Es que incluso compartió desde la cuenta de la beba una historia con Lorena Alamos, una amiga que vive en Santiago.

Pampita se reencontró con una amiga en su viaje a Chile

“Yo quiero mucho, mucho a toda la familia de Benjamín. A mí me trataron como a una hija siempre. Me cuidaron mucho porque yo llegué solita allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida. En todas las alegrías y en todas las tristezas. Estoy también conteniendo a mis hijos porque aman mucho a su abuelo. Es un momento en que toda la familia nos abrazamos en todos, nos cuidamos y nos respetamos”, había dicho la modelo y conductora en diálogo con LAM, sobre cómo transitaba la pérdida de su ex suegro.

La familia se encuentra reunida en Chile transitando un difícil momento, coincidentemente con el aniversario numero diez de Blanca, que falleció en el país trasandino y cuyos restos descansan en el cementerio Parque del Recuerdo de Santiago. Cada 8 de septiembre Carolina, Benjamín, sus hijos y sus parejas se reúnen para homenajear a la pequeña que hoy tendría 16 años y realizan una suelta de globos blancos.

En las redes sociales la China Suárez también se había despedido del abuelo de Magnolia de cuatro años y Amancio de dos, junto con videos de la nena con él. “Recuerdo el día que te conocí, ´eri más linda que el sol´ y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré- como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa. Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el ´Tata loco´. Para siempre”.

El conmovedor posteo de Benjamín Vicuña apara despedir a su padre

Juan Pablo Vicuña venía mal de salud desde hacía semanas. La panelista Yanina Latorre había explicado que el cuadro de era muy delicado, por una hemorragia intestinal. “Vengo a trabajar porque es lo que me enseñaron”, aclaraba Vicuña las semanas anteriores, cuando le consultaban por la posibilidad de suspender funciones en El método Grönholm, la comedia del catalán Jordi Galcerán -protagonizada por Vicuña, Laurita Fernández, Rafa Ferro y Julián Cabrera- que tuvo su debut el pasado 12 de agosto en el Paseo La Plaza, y se presenta de miércoles a domingo y que días después había sido cancelada por un fugaz viaje del actor a Chile para ver a su padre.

