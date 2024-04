Un hombre estuvo a punto de morir por una enfermedad cerebral relacionada con el fentanilo

MARTES, 30 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Un hombre de mediana edad de Seattle se desplomó en su habitación de hotel en el área de Portland, Oregón, donde se hospedaba durante un viaje de negocios.

Acababa de probar el fentanilo por primera vez, y casi lo mata al destruir literalmente su cerebro.

La inhalación de fentanilo causó una terrible inflamación en grandes secciones de materia blanca en el cerebro del paciente, dedujeron sus médicos de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OHSU, por sus siglas en inglés).

La materia blanca sirve como la red de autopistas neuronales que conectan varias partes del cerebro entre sí y con la médula espinal.

Como resultado, perdió el conocimiento y estuvo peligrosamente cerca de la pérdida irreversible de la función cerebral, ya sea matándolo o dejándolo como vegetal.

El paciente es el primer caso documentado de este fenómeno que involucra al fentanilo, aunque se han observado casos anteriores que involucran heroína, anotaron los investigadores.

"Este es el caso de un hombre de clase media, de unos 40 años, con hijos, que usó fentanilo por primera vez", señaló el investigador principal, el Dr. Chris Eden, residente de medicina interna de segundo año de la Facultad de Medicina de la OHSU. "Demuestra que el fentanilo puede afectar a todos en nuestra sociedad".

El fentanilo es barato, fácil de conseguir y 50 veces más potente que la heroína, anotó Eden. Los fabricantes de drogas ilícitas con frecuencia cortan el fentanilo en otras sustancias como la heroína, a menudo sin el conocimiento del usuario.

"Conocemos muy bien los efectos secundarios clásicos de los opiáceos: depresión respiratoria, pérdida del conocimiento, desorientación", comentó Eden en un comunicado de prensa de la OHSU. Pero no pensamos clásicamente que cause un daño cerebral posiblemente irreversible y afecte al cerebro, como lo hizo en este caso".

Las resonancias magnéticas revelaron inflamación en el cerebro del hombre, y una prueba de drogas reveló fentanilo en su sistema, según un informe publicado el 29 de abril en BMJ Case Reports.

Incluso después de recuperar la conciencia, el hombre no podía hablar correctamente y continuó sufriendo problemas con la memoria y la función cerebral.

Los médicos descartaron otras causas potenciales del daño cerebral del hombre (accidente cerebrovascular, exposición al monóxido de carbono, diabetes) y, en última instancia, señalaron con el dedo al fentanilo.

El hombre se recuperó después de 26 días en el hospital, seguidos de una estadía en un centro de enfermería especializada para ayudarlo a recuperar el habla y la función cerebral.

Ahora está en casa con su familia en el área de Seattle y ha vuelto al trabajo.

Hasta el día de hoy, no recuerda el episodio, dijeron los médicos.

"A menudo me arrepiento de lo que me hice a mí mismo, a mi esposa y a mi familia", dijo el hombre, que no fue identificado, en el informe. "Agradezco a todos los médicos, enfermeras y técnicos de emergencias médicas que me salvaron la vida, y a los terapeutas que me devolvieron a ser un miembro funcional de la sociedad".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre el fentanilo.

FUENTE: Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, comunicado de prensa, 29 de abril de 2024