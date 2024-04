Daniel Radcliffe volvió a hablar sobre la postura antitransgénero de J.K. Rowling: “Me entristece mucho”

Daniel Radcliffe expresó su tristeza por los comentarios anti-transgénero de J.K. Rowling, autora de Harry Potter (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni/ Joel C Ryan/Invision/AP)

Daniel Radcliffe, conocido mundialmente por su papel como el protagonista en las adaptaciones cinematográficas de la saga Harry Potter, ha expresado recientemente su tristeza y preocupación ante los comentarios anti-transgénero de J.K. Rowling, autora de los libros en los que se basan las películas.

En una entrevista concedida a The Atlantic, el actor, que fue nominado a un Premio Tony, reveló que no ha mantenido comunicación con Rowling desde hace años. Radcliffe subrayó la importancia de apoyar los derechos de todas las personas LGBTQ, en respuesta a las recientes afirmaciones de Rowling, quien, a través de las redes sociales, indicó que no perdonaría a Radcliffe ni a sus coestrellas, Emma Watson y Rupert Grint, por sus puntos de vista divergentes.

El actor británico destacó la importancia de apoyar los derechos LGBTQ en respuesta a las declaraciones de Rowling (Créditos: Theo Wargo/Getty Images)

“Me entristece mucho, en última instancia, porque miro a la persona que conocí, los momentos en que nos conocimos, y los libros que escribió y el mundo que creó, y todo eso es para mí tan profundamente empático”, explicó el artista británico de 34 años.

Asimismo, Radcliffe, quien ha trabajado con el proyecto Trevor durante 12 años, se mostró particularmente motivado por su compromiso con la organización para contrarrestar las declaraciones de Rowling, haciendo hincapié en que “las mujeres transgénero son mujeres”.

Agradecido con J.K. Rowling por su impacto en su carrera, Radcliffe subrayó la importancia de mantenerse fiel a sus principios (Créditos: Joel C Ryan/Invision/AP)

“Quería intentar ayudar a la gente que se había visto afectada negativamente por los comentarios. Y decir que si esas son las opiniones de Jo, entonces no son las opiniones de todo el mundo relacionado con la franquicia Potter”, aclaró.

Esta declaración fue una respuesta directa a los comentarios de la autora hechos en junio de 2020, los cuales han generado amplio debate y controversia. “Me habría parecido, no sé, una inmensa cobardía no decir algo”, afirmó Radcliffe sobre su necesidad de hablar. “Quería tratar de ayudar a las personas que habían sido negativamente afectadas por los comentarios”, añadió.

La relación entre Rowling y actores de Harry Potter se tensó tras sus comentarios sobre la comunidad trans (Créditos: Jim Spellman/WireImage)

El actor reflexionó sobre su relación con Rowling, destacando que a pesar de su gratitud y reconocimiento hacia la autora por su papel en el fenómeno Harry Potter, esto no implica una alineación incondicional con sus opiniones.

“Obviamente, Harry Potter no habría sucedido sin ella, así que probablemente nada en mi vida habría sucedido como es sin esa persona”, añadió. “Pero eso no significa que le debas las cosas en las que crees de verdad a otra persona durante toda tu vida”, precisó el artista.

J.K. Rowling generó controversia con sus declaraciones sobre la comunidad transgénero en redes sociales (Créditos: REUTERS/Neil Hall)

Radcliffe considera vital mantenerse fiel a sus principios, especialmente cuando se trata de defendiendo los derechos y dignidad de la comunidad LGBTQ. En junio de 2020, Daniel Radcliffe fue de los primeros miembros del elenco de Harry Potter en pronunciarse contra los comentarios anti-trans de J.K. Rowling.

Esta postura pública marcó un punto crítico en la relación entre la celebridad literaria y las estrellas del cine que dieron vida a su obra más famosa. Radcliffe no solo tomó una posición firme en defensa de los derechos trans, sino que también ofreció un mensaje de solidaridad

Radcliffe ofreció un mensaje de solidaridad y apoyo a los derechos LGBTQ, enfatizando su independencia de las opiniones de Rowling (Créditos: REUTERS/Mike Segar)

“Seguiré apoyando los derechos de todas las personas LGBTQ, y no tengo más comentarios que ese”, dijo en aquel entonces a manera de apoyo a aquellos afectados por las palabras de la autora.

J.K. Rowling, por su parte, declinó hacer comentarios para el artículo de The Atlantic, manteniendo un silencio frente a las consecuencias de sus declaraciones en la percepción pública y su relación con figura prominentes derivadas de la franquicia de Harry Potter.

J.K. Rowling se opuso públicamente a la Ley de Odio de Escocia y al "dogma trans" con comentarios irónicos en redes sociales (Créditos: REUTERS/Carlo Allegri)

A inicios de mes, la escritora expresó públicamente su oposición a la Ley de Odio de Escocia y al “dogma trans”, utilizando ironía en sus declaraciones. Afirmó que espera “ser arrestada” por sus comentarios bajo la nueva ley, citando ejemplos controversiales de individuos transgénero involucrados en delitos. Terminó su hilo con un posteo diciendo: “Solo es una broma. Obviamente, las personas mencionadas en los tweets anteriores no son mujeres en absoluto, sino hombres, hasta el último de ellos”.