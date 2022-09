El comentario de Karina Mazzocco a la mamá de Matías Defederico tras un comentario repudiable: “Atrasa”

Karina Mazzocco frenó a la mamá de Matías Defederico tras un comentario repudiable (video: A la tarde, América)

Parece que no hay tregua posible entre Cinthia Fernández y Matías Defederico, en una pelea que continúa sumando episodios mediáticos. Y como en toda historia, hay personajes secundarios que alimentan el fuego. En este caso, fue una vez más Analía Frascino, madre del exfutbolista, quien este martes dio una entrevista en A la tarde (América).

Además de responder las preguntas del panel, la mujer también habló con Karina Mazzocco. “¿Vos sabés que si él cancelara toda la deuda el problema cambiaría de calibre?”, le preguntó la conductora del ciclo. “No, no es por eso, Kari y ya te lo expliqué”, la cortó Frascino, quien después dejó una frase que molestó a Mazzocco.

“Ella quedó enamorada de Mati, nunca lo superó. No la comprendo y cada día la comprendo menos. No le deseo la muerte, deseo que sea feliz y que consiga su pareja y que se tranquilice. Quizá necesite eso: tener una parejita que la calme un poco. Y parece que no la tiene, entonces molesta”, disparó la mamá de Defederico. “Bueno, eso que acabás de decir, Analía, es muy feo”, le replicó Mazzocco, mientras Frascino insistía en que lo que decía “es verdad, eso la tiene alterada”.

“Esperá, yo entiendo que estés enojada y todo, pero no podés referirte a una mujer de esa manera, por más que tengas el problema que tenés con ella. Porque es descalificador y estás despreciando a la condición femenina. De verdad no me gusta que lo digas así.”, agregó Mazzocco. “Si, puedo”, la enfrentó Frascino.

"Quizás Cinthia Fernández necesite tener una parejita que la calme un poco", dijo Analía Frascino, mamá de Matías Defederico

“Comprendo que tengas un problema personal y familiar con ella. Pero acomodate a los tiempos que corren, no podés hablar así de otra mujer. No podés, no está bien, no está bueno. No podés decir hoy que una mujer se calma porque tiene un novio. Me da una tristeza infinita que digas eso. Estamos viviendo otros tiempos, Analía, no podés decir eso hoy. Atrasa el comentario un millón de años”, insistió Mazzocco en su punto, vehemente y cargada de indignación. “Sí, puede ser que atrase, pero es real”, atinó a decir Analía.

“Perdón, yo quiero hacer una observación”, dijo Luis Ventura, miembro del panel, para defender a Frascino. “La señora no tuvo la posibilidad de viajar con sus nietas como viajó la otra abuela. A Cinthia le abren el micrófono y la hace puré todo el tiempo, ¿o no?”, consideró el periodista. “Alguien tiene que dar el ejemplo, Ventura. Sino esto es la historia sin fin”, le replicó la conductora del programa.

“¿Y por qué no lo dan del otro lado? Ella, Analía, también es una mujer. No es mejor ni peor que Cinthia. ¿Por qué no debatimos que ella no se va de vacaciones con sus nietas? ¿Ella no tiene dolor, no tiene tristeza?”, siguió preguntando Ventura en voz alta, mientras la mamá del exfutbolista de Huracán solo atinó a asentir en silencio.

Cinthia Fernández cuestionó la actitud que tuvo Matías Defederico con una de sus hijas

Este martes y en diálogo con Intrusos (América), Cinthia hizo una referencia a la situación que vivió Charis, una de las mellizas, al regresar de la casa de su padre con un juguete. “Francesca le dice ‘¿y qué me compraron a mí?’. Y ella le dice ‘me dijo papá que nada porque vos no te quedaste en la casa’. O sea, él le mandó a decir que no le traía un juguete porque no se quedó en la casa del papá”, expresó Cinthia con tono firme.

A continuación Fernández contó cómo hizo para superar la situación. “Tengo en la baulera juguetes archivados, de canjes o de las acciones que hago, sorteé el momento y le dije ‘pero mamá tiene un regalo mejor’ y ahí le di un regalo”, reveló la bailarina. Y reflexionó: “¿Es algo material? Sí. Pero no estoy yendo al punto material. Vos no podés castigar a una criatura así le regales una pulsera o un oso de este tamaño o una Play Station porque no fue a tu casa”, agregó.

Este no era lo único que tenía para decir. “La otra vez también. La iba a llevar a la cama saltarina si se quedaba a dormir en la casa del papá. ¿Qué es esa manipulación? Es ‘vení hija, yo después te llevo a la casa mamá. No te tenés que por qué quedar a dormir’. Así se manejan las cosas y no decirle ‘no venís’”, cerró.

