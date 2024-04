Todas las imágenes del baby shower de Nicole Neumann, con sus hijas y un guiño a Manu Urcera

Así fue el baby shower de Nicole Neumann

Nicole Neumann celebró su baby shower anticipando el nacimiento de su primer hijo con Manu Urcera, destacado en el mundo del automovilismo. El evento, que contó con una decoración temática de autos de carrera, reflejó la pasión del matrimonio por el deporte motor.

Así, entre risas y charlas, en las imágenes compartidas por el propio jurado de Los 8 escalones (El Trece) se pudo apreciar entre los asistentes la presencia de su hermana, Geraldine, y de su hija Indiana, de quien se dijo estaba distanciada por supuesto maltrato, algo que obligó a la propia Nicole a emitir un comunicado al respecto.

Entre los presentes se llegó a captar la imagen de Lizy Tagliani, amiga íntima de la futura madre, que llegó más tarde de lo acordado, pero no por ello sin perder la gracia y la buena onda que la caracteriza. Con sus manos cargadas de regalos y una sonrisa imborrable, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) se sumó al festejo.

Todas las presentes utilizaron globos para simular embarazos en uno de los momentos de la celebración

Durante la celebración, Nicole compartió momentos de alegría en las redes sociales mientras abría regalos y disfrutaba con sus seres queridos, incluso con la presencia durante algunos minutos del propio Urcera, quien se acercó a saludar a todas las que allí se encontraban. “El papá pasó a chismear”, destacó la modelo en una de las imágenes que fueron publicadas en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores.

En otros pasajes del encuentro se pudo apreciar cómo las amigas de Neumann participaron en divertidos juegos, como simular embarazos utilizando globos bajo sus prendas. Otro de los momentos destacados fue cuando revelaron la medida de la circunferencia de la panza de Nicole, que actualmente es de 99 cm.

Este encuentro íntimo no solo sirvió para reunir a amigas y familiares, sino también para fortalecer lazos mediante actividades llenas de humor y amor. La organización estuvo a cargo de Geraldine, quien se encargó de que todos los detalles contribuyeran a crear un ambiente festivo y acogedor, en un momento tan importante como lo es la espera de un nuevo miembro en la familia.

Manu Urcera se acercó al baby shower de Nicole Neumann a saludar a las presentes

En las últimas horas, la pareja también compartió las imágenes del cuarto de su bebé con estilo escandinavo. “¡Qué ansiedad! ¡Ya estamos listos para recibirte con tu papá, bebé!”, escribió ella junto a un video en el que también aparece el corredor de autos y muestran los muebles de la habitación y la decoración que eligieron para la habitación. “¡Acá les muestro cómo va quedando!”, puso.

La modelo y el piloto eligieron un estilo escandinavo para el cuarto de su hijo, mientras transitan el octavo mes de gestación, con muebles de materiales nobles como madera en una paleta de colores en grises, blancos y detalles en celeste. Se destaca un sillón mecedor de un cuerpo, ideal para los momentos en que requieran dormir a su bebé, y una cómoda en gris donde la pareja se mostró guardando en los cajones las diferentes prendas, mientras aparecen a los besos, mimándose y entre risas disfrutando de la tarea de alistar todo para cuando llegue su bebé.

La temática del baby shower de Nicole Neumann estuvo signada por la pasión de Urcera

Ambos compartieron la publicación en sus respectivos perfiles de Instagram, cosechando todo tipo de elogios y buenos deseos para lo que viene. Como el de Geraldine, hermana de la modelo. “Qué lindo todo, ansiedad total por conocer al bebito”, escribió, en la publicación encantada por la llegada de su cuarto sobrino, luego de Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que Nicole tuvo con Fabián Cubero.

La integrante de Los 8 escalones había contado que el parto está previsto para mediados de junio y que todavía no tiene decidido cuándo empezará el período de reposo. “Vamos viendo, es un día a día”, contó a LAM, mientras aseguraba que no está descansando bien. También, prefirieron no revelar aún cuándo el nombre que eligieron para su hijo.