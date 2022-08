Nancy Dupláa le dedicó un tierno saludo de cumpleaños a su hija Morena Echarri y sorprendió al mostrar una foto actual

Nancy Dupláa, una mamá orgullosa

Si bien sus padres son actores ya consagrados, Morena Echarri siempre cultivó el bajo perfil. Lejos de los flashes, se mantuvo al margen de los medios y, tan es así, que poco se sabe sobre su vida. Sin embargo, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri este martes cumplió 19 años y fue justamente su orgullosa mamá quien decidió utilizar las redes sociales para dejarle un tierno saludo, que incluyó fotos inéditas de la joven.

“Guerrera del Amor. Te amo. Feliz vida mi Sol”, le escribió la actriz -que también es madre de Luca, fruto de su anterior relación Matías Martin, y de Julián, su otro hijo con el ex Resistiré -en su cuenta de Instagram, donde mostró dos postales: una en la que se ve a More de pequeña, con un vestido de bailarina, y otra actual, ya adolescente y con un look más canchero. Inmediatamente, el posteo se llenó de miles de “me gusta” y de comentarios que resaltaron la belleza de su hija, entre los que se destacaron los de varios de sus colegas del ambiente como Natalia Oreiro, Mónica Antonópulus, Andrea Pietra, Dolores Fonzi, Joaquín Furriel y Paola Krum, entre otros.

Las dos fotos de Morena Echarri que compartió Nancy Dupláa

En 2018, More, como la suelen llamar cariñosamente, también había sido noticia por su fiesta de 15, que la hizo con una temática feminista y a favor de la despenalización del aborto, cuando todavía no había salido la ley. Es que ella siempre acompañó a su madre en la lucha del colectivo Actrices Argentinas, algo con lo que siempre se sintió identificada. En dicha celebración, lució en la cabeza el pañuelo verde, símbolo a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y también tenía las uñas pintadas en ese mismo color. En tanto, la torta de tres pisos tenía el diseño de una mujer con su brazo levantado, en el que llevaba escrito el nombre de Morena, el puño cerrado y el pañuelo representativo en su muñeca.

“Mi hija es activista, muy de su pañuelo verde a todos lados y se aguanta los trapos. Tiene una adrenalina parecida a la de Pablo. Es una piba que ante la violencia se activa, una cosa rarísima. Yo soy menos así porque me la banco menos entonces prefiero no exponerme ni leer”, había contado en una entrevista en Cortá por Lozano. Y la había elogiado en aquel entonces: “A Morena la veo una líder carismática en ese sentido muy fuerte. Aunque todavía no sabe debatir mucho porque va al choque, pero la veo activista: va los sábados a las villas y da clases de apoyo… yo estoy muy orgullosa, no es la pibita convencional que me imaginé que iba a tener, tiene una vocación de servicio enorme”.

En los últimos días, quien estuvo en el centro de la escena mediática fue su padre Pablo, que se sumó al apoyo de funcionarios peronistas a Cristina Kirchner, en el marco de la causa judicial en su contra en la que se investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar…”, escribió el actor que protagoniza Art, con Mike Amigorena y Fernán Mirás, en sus redes sociales y consiguió más de siete mil “Me gusta”, miles de retuits y otro tanto de comentarios, tanto a favor como en contra.

